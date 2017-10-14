Некоторые стоматологи считают, что для гигиены полости рта зубная нить более важна, чем зубная щетка. Проблема в том, что иногда люди применяют зубную нить неправильно и не пользуются всеми ее преимуществами.

Семейный стоматолог из Розвилла от Eureka Dental Group хочет напомнить вам важные правила пользования зубной нитью.

Используйте скользящие движения вокруг зуба

Наиболее частая ошибка – движение нити вверх-вниз между зубов. Это слишком агрессивный метод, который может повредить десну.

Лучше обернуть нить вокруг зуба в форме буквы «С» и плавно двигать ее по поверхности зуба чуть ниже края десны. Сделайте несколько движений, затем перенесите нить через выступ десны между зубами и перейдите к следующему зубу.

Держатели для зубной нити

Если вы носите скобки или у вас стоит зубной мост, вам могут понадобиться дополнительные устройства для зубной нити. Во время осмотра в нашей семейной клинике специалисты помогут вам выбрать лучший способ заботиться о вашей улыбке.

Ирригаторы

Не любите пользоваться зубной нитью? Водяной ирригатор – отличная ее замена. Он поможет очистить труднодоступные места и глубокие карманы в деснах, где размножаются бактерии. Есть даже разновидности ирригаторов, которые устанавливаются в душевой кабине.

Гигиена зубов у детей

Если ваш ребенок еще не научился завязывать шнурки, то с зубной нитью он скорее всего тоже будет справляться не слишком хорошо. Маленькие дети могут пользоваться зубочисткой с нитью под наблюдением взрослых.

Семейная стоматологическая клиника Розвилла

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