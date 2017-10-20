Житель Каспера (Вайоминг) признан виновным в сексуальном нападении на 10-летнюю девочку. В среду житель Каспера Мигель Мартинес был признан в сексуальном нападении на десятилетнюю девочку.

Суд из 12 присяжных признал его виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним первой и второй степени. Мартинесу грозит до 70 лет тюремного заключения.

В марте мать девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что Мартинес напал на ее дочь в туалете.

Девочка рассказала следователям, что Мартинес, который является другом семьи, совершил над ней сексуальное насилие. Освидетельствование, проведенное в Медицинском центре Вайоминга, выявило покраснения и царапины на ее гениталиях.

При аресте Мартинес отрицал свою вину. В мае он заявил о своей невиновности при предъявлении ему обвинений в суде округа Натрона, пишет billingsgazette.com.