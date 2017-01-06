В четверг уровень воды в Америкен-Ривер продолжил подниматься благодаря увеличенному водосбросу на дамбе Нимбус. Озеро Фолсом за сутки поднялось на 5 футов, сообщают власти города Сакраменто.

В 7:30 утра операторы открыли первый затвор дамбы, сбрасывающий в реку 5 000 кубических футов (140 кубометров) воды в секунду.

«Засуха продолжалась так долго. Приятно посмотреть», – говорит Глен Лутц, пришедший полюбоваться на открытие водосброса.

Темпы сброса воды постепенно увеличивались. Согласно сообщению Центра обмена данными Департамента водных ресурсов Калифорнии, к 2 часам дня планировалось установить поток воды в 10 000 кубических футов (280 кубометров) в секунду.

Однако озеро Фолсом продолжает разливаться после нескольких дней дождей и снегопадов. С утра среды по утро четверга уровень воды в озере поднялся на 5 футов (1,5 метра).

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Количество дождевой и снеговой воды, втекающей в озеро, превысило 30 000 кубических футов (850 кубометров) в секунду – рекордный показатель за последний месяц.

«Отличное зрелище. Я люблю кататься на лыжах, и последние шесть лет были ужасными. Рад видеть столько воды», – говорит Нил МакМаллин, живущий неподалеку от дамбы Нимбус.

В четверг утром уровень воды в озере Фолсом стоял на отметке в 408 футов (124 метра), что составляет 44% общей емкости. В тот же день год назад озеро было наполнено всего на 25%.

Жители низинных районов вниз по течению Американ-Ривер предупреждены об опасности наводнения, пишет в четверг SF Gate.

В последний раз водосброс на обоих дамбах озера Фолсом увеличивался в декабре, когда за 24-часовой период в озеро поступило более 100 000 акро-футов (123 млн кубометров) воды, что составляет более 10% его максимального объема.

Напомним, что всего два года назад из-за засухи в озере Фолсом оставалось всего 18% воды. Вот так выглядел резервуар в сентябре 2015 года: