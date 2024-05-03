Стоимость дома для бездомных в Сан-Франциско оценивается в $113 тыс

В Сан-Франциско возводят временные приюты для бездомных. Стоимость одного мини-дома для бездомных оценивается в $113 тыс.

В ответ на растущее число людей без постоянного места жительства в Сан-Франциско запущена программа по строительству временного жилья Mission Cabins, которая предоставит 60 мини-домиков для бездомных на 1979 Мишн-стрит. Проект будет предоставлять домики и услуги поддержки на месте для бездомных. Ожидается, что программа продлится не менее двух лет, пока не начнется строительство долгосрочного доступного жилья, запланированного на этом участке.

Начиная с 1980-х годов, Калифорния столкнулась с увеличением числа бездомных, вызванным высокими ценами на жилье и сокращением рабочих мест. В ответ на эту проблему, городские власти принимают шаги для расселения бездомных в более приемлемые условия.

С 2018 года в Сан-Франциско вместимость приютов увеличилась более чем на 60%: сейчас в сети временно крова имеется более 3900 коек, а в ближайшее время их станет еще больше. За последние пять лет город помог более 15 000 человек избавиться от бездомности.

В каждом мини-домике есть отдельная комната с запирающейся дверью, кровать, место для хранения вещей, письменный стол, стул, розетки и отопление. На территории есть гигиенические помещения, обеденная зона и общественное пространство. Программа также будет обеспечивать питание, ведение пациентов, медицинские услуги и мероприятия для гостей. Сотрудники будут находиться на месте круглосуточно и без выходных, чтобы обеспечить безопасность и благополучие жителей.

Власти Сан-Франциско подчеркивают, что эта инициатива поможет решить проблему бездомности в городе, повысив безопасность и социальную адаптацию граждан. Представители программы отмечают, что медицинские услуги будут предоставляться несколько раз в неделю благодаря сотрудничеству с профильными департаментами.

“Новые домики Mission Cabins станут важным новым пространством в нашей работе, чтобы вывести людей с улиц в безопасную и стабильную среду,” — сказал мэр Лондон Брид. “Мы хотим, чтобы люди находились в помещении, где это безопасно и где они могут встать на путь к более безопасной и долгосрочной жилой среде. Именно так мы покончим с бездомностью людей, которые нуждаются в помощи, и так мы предотвратим появление долгосрочных лагерей в наших районах”.

Стоимость одного мини-дома для бездомных оценивается в $113 тыс.

Правительство Сан-Франциско подвергается жесткой критике из-за чрезмерных растрат и общественной коррупции. В частности, ранее сообщалось о возведении общественного туалета в одном из районов Сан-Франциско, стоимостью $1,7 млн.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship