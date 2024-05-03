AP провело исследование, которое показало, что 33 штата освобождают духовенство любой конфессии от законов, которые требуют от учителей, врачей и психотерапевтов, сообщать информацию о сексуальном насилии над детьми в полицию или сотрудникам службы защиты детей, если о насилии было рассказано во время исповеди. Это привело к тому, что неизвестное количество случаев сексуального насилия над детьми продолжается годами, несмотря на признание преступника служителям.

Как выяснило AP, в некоторых случаях эта привилегия использовалась для защиты религиозных групп от гражданской и уголовной ответственности после того, как о насилии стало известно гражданским властям. Римско-католическая церковь использовала свою финансируемую инфраструктуру лоббирования и влияние для защиты этой привилегии; мормонская церковь и Свидетели Иеговы также проводили работу в законодательных органах штата и судах, чтобы сохранить ее.

В этих 33 штатах священнослужители имеют право не сообщать о сексуальном насилии над детьми, если они узнают о нем во врем исповеди: Айдахо, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Висконсин, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Минесотта, Монтана, Миссури, Мэн, Мэриленд, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Орегон, Пенсильваяния, Северная Дакота, Флорида, Южная Каролина, Юта.

В разное время во всех этих штатах лазейку для представителей духовенства пытались закрыть, но каждый раз что-то препятствовало и рассмотрение предложенных законопроектов откладывалось.

Так, в 2019 году сенатор штата Калифорния Джерри Хилл предложил законопроект SB-360, который потребовал от духовенства сообщать о разумных подозрениях в жестоком обращении с детьми или пренебрежении к ним со стороны других священнослужителей или коллег, о которых они узнали во время исповеди. Законопроект был отложен после противодействия со стороны Католической церкви, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и других религиозных групп.