Конгрессмен США и его жена обвиняется во взяточничестве, незаконном иностранном влиянии и схемах отмывания денег.

Как сообщает Департамент юстиции, конгрессмен Генри Куэльяр якобы получил взятку в размере 600 тысяч долларов от двух иностранных компаний в обмен на официальные действия в качестве члена Конгресса.

Сегодня в Южном округе Техаса было обнародовано обвинительное заключение, обвиняющее конгрессмена США Энрике Роберто «Генри» Куэльяра и его жену Имельду Куэльяр в участии в двух схемах, связанных со взяточничеством, незаконным иностранным влиянием и и отмывание денег.

Согласно судебным документам, начиная как минимум с декабря 2014 года и как минимум до ноября 2021 года, конгрессмен Куэльяр и Имельда Куэльяр предположительно получили взятки на сумму около 600 000 долларов США от двух иностранных компаний: нефтегазовой компании, полностью принадлежащей и контролируемой правительством Азербайджана, и от банка со штаб-квартирой в Мехико.

Как утверждается, взятки были отмыты в соответствии с фиктивными консалтинговыми контрактами через ряд подставных компаний и посредников в подставных компаниях, принадлежащие Имельде Куэльяр, которая практически не выполняла законную работу по контрактам.

В обмен на взятки, полученные от азербайджанской нефтегазовой компании, конгрессмен Куэльяр якобы согласился использовать свой офис для влияния на внешнюю политику США в пользу Азербайджана. В обмен на взятки, выплачиваемые мексиканским банком, конгрессмен Куэльяр якобы согласился влиять на законодательную деятельность, а также консультировать и оказывать давление на высокопоставленных чиновников исполнительной власти США относительно мер, выгодных банку.

В случае признания конгрессмена и его жены виновными им может грозить максимальное наказание:

– по двум пунктам обвинения в сговоре с целью подкупа федерального чиновника и с целью заставить государственного должностного лица действовать в качестве агента иностранного принципала, 5 лет в тюрьме по каждому пункту обвинения, т.е. до 10 лет;

– по двум пунктам обвинения во взяточничестве федеральному чиновнику, 15 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения; т.е. до 30 лет;

– по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием частных услуг, 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, т.е. до 40 лет;

– по двум пунктам обвинения в нарушении запрета государственным должностным лицам выступать в качестве агентов иностранного принципала, 2 года тюремного заключения по каждому пункту обвинения, т.е. до 4 лет;

– по одному пункту обвинения в сговоре с целью сокрытия отмывания денег — 20 лет тюремного заключения;

– пять пунктов обвинения в отмывании денег, 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения, т.е. 100 лет тюремного заключения.