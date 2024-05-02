25 квітня Законодавча асамблея Каліфорнії затвердила законопроект сенатора штату Білла Додда (демократ з Напи) про встановлення побратимських відносин між Каліфорнією та Львівською областю, який сенатор Додд вніс на початку цього року, вказавши, що “цей крок розширить запрошення мешканців Львівської області (Україна) приєднатися до Каліфорнії для побратимських зв’язків”.

РУССКИЙ

У тексті резолюції Сенату SCR96 зазначено, що “значна кількість українців почала прибувати до Каліфорнії наприкінці 19 століття, і зараз в Каліфорнії проживає одна з найбільших українських громад у країні: приблизно кожен шостий український іммігрант в Сполучених Штатах проживає в Каліфорнії … У Каліфорнії проживає понад 100 000 американців українського походження, при цьому більшість американців українського походження проживають у мегаполісах Сакраменто, районі заливу Сан-Франциско та Лос-Анджелесі. Сакраменто займає перше місце в країні за часткою українських іммігрантів у населенні.”

Серед причин для встановлення побратимських відносин зазначається, що “Львівська область приваблює різноманітні етнічні групи з різними культурними та релігійними традиціями та є домом для православної, вірменської та католицької церков, синагог, мечетей та інших співіснуючих релігійних традицій.

Львівська область має багаті традиції освіти та науки, що робить її ідеальним партнером для академічних обмінів з університетами Каліфорнії. Співпраця в галузі досліджень, технологій та інновацій може процвітати, враховуючи історичні зв’язки регіону та Каліфорнії та загальне прагнення до прогресу.

Львівська область є видатним прикладом злиття архітектурних та художніх традицій Східної Європи, Італії та Німеччини, що створює можливості для спільних проектів у галузі культури та мистецтва. Львівська область має стратегічне розташування та економічний потенціал, які відкривають можливості для торгівлі, інвестицій та бізнес-партнерства. Спільні ініціативи можуть сприяти економічному зростанню, створенню робочих місць та стійкому розвитку.”

Також у тексті резолюції підкреслено, що “Каліфорнія однією з перших визнала трагедію Голодомору 1932–1933 років в Україні, в тому числі встановила в 1986 році в Гранд-парку Глорії Моліни меморіал на честь мільйонів загиблих українців, який сьогодні розповідає світу про злочини сталінського режиму; Партнерство Національної гвардії Каліфорнії та України було ініційоване в 1993 році та є одним з результатів прогресивного партнерства у рамках Програми партнерства держав Європейського командування США.

У 2014 році Сенат штату Каліфорнія затвердив резолюцію щодо співпраці Національної гвардії Каліфорнії та України. За ці роки партнерство з Національною гвардією Каліфорнії та України робило гуманітарну допомогу постійним аспектом кожної операції, включаючи допомогу у ремонті шкіл у Львівській області.

Намір Законодавчої асамблеї за допомогою побратимських відносин з Львівською областю полягає в подальшій підтримці процвітання обох регіонів та покращенні міжнародного взаєморозуміння і доброї волі між ними; будь-які угоди між штатами будуть розроблятися та підтримуватися за допомогою взаємної співпраці та участі уряду та Регіональної ради Львівської області, а також уряду та Законодавчої асамблеї Каліфорнії. Посольство України висловило свою подяку Сенату Каліфорнії за прийняття резолюції та бажання спільно працювати над проектами.

Віталій Атаєв Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Переклад на українську Алла Бартош