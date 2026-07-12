Округ Сакраменто предлагает жителям абонемент за $25 для посещения парков на всё лето, избавляя от необходимости оплачивать парковку при каждом визите

Региональные парки округа Сакраменто запустили новый абонемент — Staycation Parks Pass стоимостью $25. Он действует с сегодняшнего дня по 30 сентября и даёт неограниченный доступ к более чем 15 тысячам акров земель региональных парков округа, избавляя от необходимости оплачивать парковку при каждом визите.

При личной покупке абонемента посетители дополнительно получают сувениры, пока не закончатся запасы: охлаждающее полотенце, рюкзак, пляжный мяч, летающий диск и многоразовый стакан.

Приобрести абонемент можно в административном офисе округа по адресу: 10361 Rockingham Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95827. Часы работы: понедельник, вторник, четверг и пятница — с 9:00 до 13:00; среда — с 12:00 до 16:00. Также абонемент доступен для покупки онлайн через портал округа.

Отдельно жителям Калифорнии доступен так называемый California Explorer Pass — пропуск, отменяющий обычный сбор в $50 и дающий неограниченный вход в более чем 30 исторических парков штата до конца 2026 года.