В Калифорнии проходят специальные выборы, назначенные на 4 ноября 2025 года. Офис государственного секретаря штата сообщает, что бюллетени для голосования по почте рассылаются всем зарегистрированным избирателям с 6 октября. Одновременно проходят и локальные выборы, включая кампанию в 63-м округе Ассамблеи.

Специальные выборы связаны с рядом законодательных инициатив, включая пересмотр карты выборов в Конгресс США. Губернатор Гэвин Ньюсом поддерживает реформу, которая, по оценкам экспертов, может изменить политический баланс в штате.

Избиратели Калифорнии имеют гарантированные законом права. Голосовать могут все зарегистрированные граждане США, проживающие в штате, достигшие 18 лет и не отбывающие срок за тяжкое преступление. Если имя избирателя отсутствует в списках, он может использовать временный бюллетень, который будет засчитан после проверки.

Каждый избиратель имеет право на тайное голосование, помощь при заполнении бюллетеня, получение материалов на своём языке и возможность сдать бюллетень для голосования по почте в любом участке Калифорнии. Также разрешается задавать вопросы сотрудникам избирательных комиссий и наблюдать за процессом голосования.

Участки работают с 7:00 до 20:00. При возникновении проблем избиратели могут обратиться в офис государственного секретаря Калифорнии по телефону (800) 345-VOTE или по электронной почте [email protected].