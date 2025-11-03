Украинские предприниматели изобрели электровелосипед и открывают с ним Америку.

ENGLISH

Международная инвестиционная платформа из Киева Startup.Network в очередной раз посещает США с презентациями новинок восточноевропейских технологических разработок. В этот раз организаторы вместе с командами стартапов побывали в Бостоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Как сообщает корреспондент портала SlavicSac, с 23 октября по 1 ноября в ряде городов США состоялась серия «Битв стартапов», где молодые компании из Америки, Украины, Нидерландов и Кореи представили свои изобретения в попытках покорить американский рынок бизнеса, технологий и инноваций.

Организатором инвестиционного «крестового похода» уже в третий раз выступило профессиональное сообщество венчурного капитала и криптоиндустрии из Украины. В этом году они посетили Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В Калифорнии, где финишировал марафон, предприниматели из Европы представили несколько новинок на основе крипто- и блокчейн-технологий, а также другие революционные разработки украинских стартапов.

Например, во время «Битвы стартапов» в Лос-Анджелесе был представлен электробайк компании DelFast, который, по словам разработчиков, способен разгоняться до 50 миль в час.

Более того, запас хода электровелосипеда DelFast составляет целых 236 миль (380 км). По этому параметру украинское изобретение превосходит спецификации автомобиля Tesla 3, который на одной зарядке проезжает 220 миль. Благодаря своим техническим характеристикам изобретение украинцев не только попало в «Книгу рекордов Гиннесса», но и вызвало определенный интерес американского бизнес-сообщества и, соответственно, инвесторов. Как было отмечено на конкурсе стартапов, компания Delfast намерена стать «Теслой» среди производителей мотоциклов.

Уникальность данного вида транспорта состоит в том, что, в отличие от традиционных мотоциклов или мопедов, электроциклы являются идеальным средством передвижения для курьеров, так как эти машины высокоманевренны и не загрязняют окружающую среду.

Велосипед в базовой комплектации продается за $4 600, в топовой — за $7 тыс.

Как сообщил порталу SlavicSac.com разработчик электровелосипеда Даниил Тонкопий, идея его создания изначально возникла из потребности в быстром транспорте для доставки товаров из интернет-магазинов. Теперь же благодаря его техническим характеристикам электробайк может с успехом использоваться, например, полицией.

Еще один стартап из Украины, Protect-My-Bike, предложил полностью устранить неприятную проблему угона велосипедов. Для этого используется интегрированный подход: вмонтированный в раму трекер нового поколения с батареей на 7-8 лет и сотрудничество с полицией. Это своего рода «LoJack для велосипедов».

«Я был рад возможности представить свою компанию на «Битве стартапов» в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Сразу же после выступления двое членов жюри выразили готовность инвестировать в нашу компанию. На следующий день мы встретились с одним из них и заключили сделку на часть необходимых инвестиций. «Битва стартапов» — отличный инструмент для того, чтобы представить свой стартап американским инвесторам, и если ваша бизнес-модель заслуживает внимания, то они отреагируют незамедлительно», — сказал Василий Николаев, генеральный директор Protect-My-Bike, занявший первое место на «Битве стартапов» в одном из самых известных мировых инкубаторов 500 Startups в Сан-Франциско.

Satoshi Nakamoto Republic — это виртуальная республика из Киева, которая создает и объединяет виртуальные города с помощью технологии дополненной реальности. Ее создатели Андрей Мороз и Юлия Осауленко предлагают добавление трехмерных объектов (в том числе и рекламы) к созданной ими виртуальной мировой сети. Во время визита в США они установили виртуальные монументы в нескольких американских городах: Нью-Йорке, Маунтин-Вью, Стэнфорде, Лос-Анджелесе и Майами.

Стартап FinCloud, также имеющий украинские корни, является слиянием классического банкинга и инновационных инструментов, управляющих глобальным движением капитала в цифровом мире. К надежности традиционного банкинга добавляются скорость, удобство и прозрачность блокчейн-решений на платформе мобильного оператора. Основатель стартапа, 46-летний Сергей Щербина, до создания своего продукта успел поработать в нескольких украинских банках, а сегодня предлагает американским инвесторам свои революционные разработки в финансовой сфере.

Кроме вышеназванных компаний, на «Битве стартапов» в Силиконовой долине был представлен Younk Industries, LLC — первый лейбл звукозаписи, использующий технологию блокчейн для продвижения и поддержки исполнителей. Его миссия — модернизировать индустрию музыки и помочь артистам быть услышанными. Любители музыки принимают участие в финансировании будущих хитов в обмен на авторские права на готовые треки. Younk уже собрал $2,5 млн частных инвестиций.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com