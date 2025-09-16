Бывший подрядчик Минобороны США приговорён к более чем 10 годам тюрьмы за попытку шпионажа

Джон Мюррей Роу-младший, 67 лет, из города Лид, Южная Дакота, приговорён к 126 месяцам лишения свободы, с последующим трёхлетним надзором и штрафом в размере 25 000 долларов за попытку шпионажа.

Роу был обвинён в декабре 2021 года и признал себя виновным в апреле прошлого года по одному эпизоду попытки передачи информации о национальной обороне иностранному государству и по трём эпизодам преднамеренного разглашения секретной информации.

Согласно материалам суда, Роу работал почти 40 лет инженером-испытателем в различных подрядных организациях Министерства обороны США и имел допуски к государственной тайне. Он занимался, в том числе, технологиями радиоэлектронной борьбы ВВС США. После ряда нарушений безопасности и тревожных заявлений о России Роу был признан потенциальной внутренней угрозой и уволен.

В марте 2020 года Роу сообщил агенту ФБР под прикрытием, которого он считал представителем российского правительства, что не чувствует лояльности к США и готов помогать России. В ходе встречи он раскрыл секретную информацию о работе систем радиоэлектронной борьбы и других оборонных технологиях ВВС США.

В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с человеком, которого считал российским агентом, подтверждая готовность работать на российское правительство и обсуждая своё знание секретных материалов, касающихся национальной безопасности США. В одном из писем он написал: «Если я не смогу найти работу [в США], то пойду работать на другую сторону».

В сентябре 2020 года Роу провёл вторую личную встречу с агентом ФБР, снова раскрыв секретную информацию.

Он был арестован 15 декабря 2021 года и помещён под стражу до суда. Во время предварительного заключения Роу также разглашал секретные сведения родственникам и знакомым во время записанных телефонных разговоров в тюрьме.

