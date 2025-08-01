Трамп в очередной раз назвал войну в Украине “войной Байдена” и заявил о колоссальных потерях обеих сторон

В новом посте в социальной сети Дональд Трамп прокомментировал боевые действия в Украине, обвинив администрацию Джо Байдена в эскалации конфликта. По словам Трампа, Россия потеряла с начала года 112,500 военнослужащих, из них почти 20,000 — только за последний месяц. Украина, по его данным, потеряла около 8,000 солдат, не считая пропавших без вести, а также гражданских лиц в результате ракетных ударов по городам, включая Киев.

“Это война, которой не должно было быть. Это война Байдена, а не ТРАМПа”, — подчеркнул Трамп. Он добавил, что его задача — “попытаться остановить её”.

Комментарий прозвучал на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе США о новом пакете помощи Украине.

Ранее Трамп сообщил о передислокации ядерных подлодок из-за слов Медведева, предостерёгшем Трампа от “игры в ультиматумы с Россией”.

По оценкам западных разведок, Россия потеряла с начала войны до 150–180 тысяч убитыми и более 500 тысяч всего, включая раненых. Потери Украины оцениваются примерно в 70–100 тысяч убитых и до 200 тысяч с ранеными. Точные данные неизвестны. Среди мирного населения в Украине погибло около 30–40 тысяч человек.

Ни одна из сторон не раскрывает официальные и полные данные. Все оценки — приблизительные и могут отличаться в зависимости от источников. Также важно учитывать, что потери включают не только убитых, но и раненых, пленных и пропавших без вести.

