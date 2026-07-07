В Калифорнии обнаружили ранее неизвестный разлом, способный вызвать землетрясение магнитудой 7 и выше

Ученые обнаружили новый активный обратный разлом в сельской местности округа Гумбольдт на севере Калифорнии, недалеко от поселения Шивли. Исследователи считают, что этот разлом способен вызвать сильное землетрясение магнитудой 7 и выше.

Открытие сделали специалисты под руководством Джейсона Паттона из Геологической службы Калифорнии и Марка Хемфилл-Хейли, профессора Калифорнийского политехнического университета Гумбольдта.

Сначала разлом был выявлен с помощью лазерного дистанционного зондирования LiDAR. Затем ученые провели раскопки траншеи длиной около 30 метров, шириной 9 метров и глубиной 4,5 метра. Анализ слоев грунта показал следы как минимум четырех крупных землетрясений, произошедших за последние 20 тысяч лет.

Новый разлом расположен в районе тройного сочленения Мендосино — сложной зоны, где встречаются три тектонические плиты. Сейчас ученые изучают, может ли этот разлом служить связующим звеном между крупными сейсмическими системами, включая разлом Сан-Андреас и зону субдукции Каскадия.

Собранные данные будут переданы в Геологическую службу США для обновления моделей сейсмической опасности в Калифорнии.

Специалисты отмечают, что открытие поможет лучше оценивать риски землетрясений в регионе, где расположены одни из наиболее активных тектонических зон Северной Америки.