Администрация Дональда Трампа предложила ввести двухлетний лимит на получение помощи по программе Section 8 и на проживание в государственном жилье.

Это предложение, включённое в бюджет на 2026 финансовый год, направлено на смену фокуса с долгосрочной поддержки на краткосрочную помощь, чтобы стимулировать трудоустройство и самостоятельность получателей помощи, сообщает ABC News. Сторонники инициативы утверждают, что она поможет сократить зависимость от государственной поддержки, снизить расходы и освободить жильё для других нуждающихся.

Однако предложение вызвало резкую критику со стороны защитников прав жильцов, гражданских организаций и исследования Нью-Йоркского университета. Оппоненты предупреждают, что такие ограничения негативно скажутся на уязвимых группах населения — одиноких матерях, пожилых и инвалидах, которые часто сталкиваются с трудностями при поиске стабильной работы. Кроме того, они считают, что это может усугубить проблему бездомности и не решает коренные вопросы дефицита доступного жилья.

Согласно исследованию Нью-Йоркского университета, которое оказалось в распоряжении Associated Press, введение временного лимита может поставить под угрозу получение жилищной помощи для 1,4 миллиона семей. В исследовании также отмечается, что пилотные программы с похожими ограничениями, реализуемые на местном уровне, были прекращены из-за ряда проблем.

На данный момент предложение не было одобрено на федеральном уровне. В проекте закона о финансировании Министерства жилищного строительства и городского развития (HUD) на 2026 год Палаты представителей двухлетний лимит не предусмотрен, а в Сенате рассмотрение продолжается. Администрация Трампа активно продвигает эти изменения, в том числе через статью министра HUD Скотта Тёрнера, опубликованную в июне 2025 года, однако окончательное решение остаётся за Конгрессом.