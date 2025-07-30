В среду, всего через несколько часов после мощного землетрясения магнитудой 8,8 у побережья Камчатки, началось извержение самой высокой и активной вулкана Евразии — Ключевской сопки.

Учёные отметили, что с западного склона вулкана сползла раскалённая лавовая масса, сопровождавшаяся ярким светом и взрывами. Пепловый шлейф поднялся на высоту около 3 км и распространился на восток на расстояние до 58 км.

Служба геофизических исследований Российской академии наук сообщила через Telegram: «Наблюдается спуск горящей лавы, мощное свечение над вулканом, взрывы».

До настоящего момента сообщений о пострадавших или серьёзном ущербе нет. Здания частично пострадали в результате землетрясения, несколько человек получили лёгкие травмы, однако жертв удалось избежать.

Вулкан Ключевской расположен примерно в 450 км к северу от Петропавловска-Камчатского — региональной столицы. Вулканологи предупреждают о возможных выбросах пепла, который может повлиять на авиационное сообщение, и рекомендуют избегать зоны в радиусе нескольких десятков километров.

Извержение последовало на фоне крупного подземного толчка, который также вызвал цунами — волны до 5 м обрушились на Курильские острова, спровоцировав эвакуацию жителей и повреждения портовой инфраструктуры; предупреждения затронули регионы Японии, Гавайев и западное побережье США.