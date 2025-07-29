Сан-Франциско остаётся под действием предупреждения о цунами — жителям настоятельно рекомендуется немедленно покинуть все пляжи, гавани, пирсы и прибрежные зоны. Необходимо держаться подальше от береговой линии, оставлять дороги свободными для проезда экстренных служб и быть готовыми к эвакуации пешком в случае блокировки транспортных путей.

“Если вы находитесь в прибрежной зоне и не можете эвакуироваться самостоятельно или с чьей-либо помощью, незамедлительно звоните 911”, – призывают местные власти.

В северной Калифорнии, включая округа Хумбольдт и Дел-Норте, ожидаются волны высотой до 1 и 3–5 футов соответственно. Первая волна может достичь побережья примерно в 23:50 по тихоокеанскому времени, после чего возможны дополнительные колебания уровня воды в течение 10–36 часов. Аналогичная ситуация наблюдается на всём западном побережье США, включая Лос-Анджелес, где также действует предупреждение о цунами.

Губернатор Гавайев Джош Грин объявил режим чрезвычайной ситуации. В Японии началась эвакуация жителей северных районов — люди укрываются на крышах зданий. Во многих прибрежных населённых пунктах включены сирены.

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло у берегов Камчатки. Это одно из самых мощных землетрясений, зафиксированных в истории, и сильнейшее с 1952 года. Эпицентр находился в 136 км к востоку от побережья полуострова. Оно вызвало цунами, распространившееся по северной части Тихого океана, с предупреждениями, действующими в США, России, Японии, Китае и на других тихоокеанских территориях.

Сообщается, что в случае достижения побережья Вашингтона, волны могут прийти в интервале с 23:30 до 2:00.