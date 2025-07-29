Мощное землетрясение у побережья России вызвало предупреждения о цунами в США и Японии

Во вторник было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,7 у восточного побережья России, что вызвало волну тревоги по всему Тихоокеанскому региону. Власти США выпустили предупреждения о возможном цунами для Гавайев, Аляски, Калифорнии и всего западного побережья страны. Аналогичные меры принимаются и в Японии.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в удалённом районе Дальнего Востока России. Сообщается, что волны могут достичь побережья США, в том числе Лос-Анджелеса, примерно к 1:00 ночи по местному времени.

На Гавайях объявлена эвакуация в прибрежных районах. Власти призывают жителей и туристов покинуть зоны, подверженные риску, и следить за официальными обновлениями.

Местные и федеральные службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности. Жителям западных регионов США рекомендуется быть готовыми к возможной эвакуации.