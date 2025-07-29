Трамп: Украинцы, бежавшие от войны, смогут оставаться в США до окончания конфликта

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что граждане Украины, прибывшие в США в связи с продолжающейся войной, смогут оставаться в стране до тех пор, пока конфликт не завершится.

«Да, у нас много людей, которые приехали из Украины. Мы работаем с ними», — сказал Трамп в кратком комментарии журналистам у Белого дома в ответ на вопрос DW о судьбе украинцев, временно проживающих в США.

По некоторым данным, почти 180 тысяч украинцев, въехавших по гуманитарной программе Uniting for Ukraine, находятся в неопределённом положении, поскольку программа остаётся приостановленной. Многие из них теряют работу, жильё и легальный статус.

По информации ICE, оказавшейся в распоряжении “Славянского Сакраменто”, более сотни украинцев были выдворены из США, а десятки, прибывших в страну по гуманитарным визам, содержатся в иммиграционных тюрьмах в ожидании депортации.

Напомним, что в США была выдвинута инициатива по легализации украинских и российских пацифистов, которые, спасаясь от войны, бежали из своих стран и оказались в Америке в подвешенном иммиграционном статусе.