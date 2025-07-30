Побережье Калифорнии в среду утром продолжает оставаться под действием предупреждения о цунами, вызванного сильным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим у восточного побережья России вечером во вторник.

Жителям региона рекомендовано держаться подальше от пляжей, поскольку угроза волн всё ещё сохраняется. По официальным данным, ущерб от цунами пока незначительный, однако уже зафиксированы разрушения.

В Кресент-Сити, Северная Калифорния, волны достигали 1,2 метра в высоту. По информации от начальника порта, одна из пристаней получила серьёзные повреждения конструкции.

Максимально зафиксированные высоты волн на побережье США: Кресент-Сити — 1,2 метра, Арена-Ков — 0,9 метра, Хамболдт-Бэй — 0,37 метра. Такие показатели могут вызвать локальные подтопления и опасные течения. Власти призывают людей не приближаться к воде, не заходить в гавани и не фотографировать волны с берега — это угрожает как собственной безопасности, так и жизни спасателей.

Все пляжи округа Лос-Анджелес вновь открыты после отмены предупреждения. Также возобновлены рейсы между Гавайями и Сан-Франциско, приостановленные ранее из-за угрозы.

На японских островах также были зафиксированы последствия подземных толчков — на берег выбросило по меньшей мере четырёх китов, а на АЭС «Фукусима» была проведена эвакуация персонала.

В Северо-Курильске, Россия, сообщается о частичном затоплении порта.

Предупреждение о цунами для побережий штатов Орегон и Вашингтон было отменено, однако специалисты предупреждают о возможности новых волн и нестабильности уровня воды, особенно с приближением утреннего прилива.