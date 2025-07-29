После мощного землетрясения магнитудой 8,8 у побережья России началась эвакуация населения в прибрежных районах Японии, США и на Гавайях. Предупреждения о возможном цунами были объявлены по всей линии Тихоокеанского побережья. В зону риска попали Калифорния, Орегон, Вашингтон, Аляска и Гавайи, а также некоторые районы Японии и Филиппин.

Вечером 29 июля Национальная метеорологическая служба в Лос-Анджелесе и Окснарде выпустила сообщение, согласно которому предупреждение о цунами сохраняется для всех прибрежных районов округов Лос-Анджелес, Вентура, Санта-Барбара и Сан-Луис-Обиспо. В список затронутых территорий входят города Авалон, Морро-Бей, Писмо-Бич, Санта-Барбара, Лонг-Бич, Санта-Моника, Малибу, Редондо-Бич, а также острова Каталина, Санта-Круз, Анакапа и Санта-Роза.

Ожидается, что цунами вызовет мощные течения, представляющие опасность для пловцов, судов и прибрежной инфраструктуры. Широкого затопления не прогнозируется, но волны могут нанести ущерб портам и докам. Особенно уязвимыми признаны гавани Порт-Сан-Луис и Морро-Бей.

Приблизительное время прибытия волн: Порт-Сан-Луис — 00:35, Санта-Барбара — 00:45, Лос-Анджелес — 01:00 30 июля. Продолжительность активности волн может составлять до 24 часов в отдельных районах. Прогнозируемая высота волн — от менее одного до почти четырёх футов в зависимости от конкретного участка побережья.

На Гавайях Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям призвало жителей незамедлительно эвакуироваться из прибрежной зоны. В Гонолулу уже наблюдаются крупные заторы на дорогах, поскольку жители покидают районы, находящиеся под угрозой. Ожидается, что волны высотой до 12 футов достигнут Гавайских островов около 19:10 по местному времени.

Согласно сообщениям зарубежных и американских СМИ, в Японии также начата эвакуация населения. Посольство США в Токио распорядилось эвакуировать сотрудников из прибрежной зоны.

Цунами предупреждение охватывает не только материковую часть США, но и прибрежные районы Британской Колумбии, а также острова Алеутской гряды. Национальный центр предупреждения о цунами продолжает следить за ситуацией. Гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями и избегать посещения побережья.