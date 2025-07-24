Трамп подписал указ, направленный на ужесточение федеральной политики в сфере борьбы с бездомностью, психическими расстройствами и наркозависимостью. Документ предусматривает радикальные меры по принудительному лечению, реформе существующих программ помощи и усилению общественной безопасности в американских городах.

В документе отмечается, что по итогам последнего года предыдущей администрации на улицах США проживало более 274 тысяч человек — рекордное количество за всю историю наблюдений. По данным Белого дома, большинство бездомных страдают от тяжёлых форм зависимости, психических расстройств или сразу от обеих проблем.

В соответствии с указом, федеральные власти будут добиваться отмены ограничений, препятствующих принудительной госпитализации людей, представляющих угрозу для себя и окружающих. Министерству юстиции и Министерству здравоохранения поручено оказывать помощь штатам и муниципалитетам в разработке гибких стандартов гражданской изоляции, лечения и реабилитации.

Указ также требует пересмотра приоритетов при распределении федеральных грантов. Больше финансирования будут получать те регионы, которые активно борются с уличным употреблением наркотиков, стихийными лагерями, бродяжничеством и преступностью. Особое внимание будет уделено контролю над перемещением и учётом сексуальных преступников без постоянного места жительства.

Кроме того, указ запрещает федеральное финансирование программ, которые, по мнению администрации, поощряют незаконное употребление наркотиков под видом “снижения вреда”. Речь идёт о так называемых “безопасных комнатах” для употребления, раздаче принадлежностей для инъекций и схожих практиках.

Федеральные органы также получат право собирать медицинские данные о получателях помощи и передавать их правоохранительным органам в рамках закона. Министерство жилищного строительства должно пересмотреть действующие нормы, чтобы обеспечить приоритетное размещение женщин и детей в приютах, исключив возможность совместного проживания с ранее судимыми за сексуальные преступления.

Указ вступает в силу немедленно и будет реализован в рамках действующего законодательства и доступного бюджетного финансирования.