4 июля, в День независимости, президент Дональд Трамп подписал масштабный законопроект, который республиканцы окрестили «Большим, красивым законопроектом». Он во многом подтверждает его программу: сохранение налоговых льгот, введённых во время первого срока, предоставление значительной бюджетной поддержки отраслям, добывающим ископаемое топливо, и пограничной безопасности, а также резкое сужение программ здравоохранения и продовольственной поддержки, включая Medicaid и Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP).

11 июля на брифинге ACOM для этнических СМИ спикеры обсудили последствия нового бюджета и законопроекта о расходах, включая долгосрочные последствия для американского здравоохранения, окружающей среды и дефицита государственного бюджета, который, как ожидается, вырастет на 4 триллиона долларов в течение следующего десятилетия.

«Этот законопроект не был задуман как реформа здравоохранения, — сказал Ларри Левитт, исполнительный вице-президент по политике в области здравоохранения KFF. — Но по сути это частичная отмена Закона о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act, ACA). Он сократит федеральную поддержку медицинского страхования больше, чем любой другой закон в истории».

По его словам, предварительные оценки Бюджетного управления Конгресса предполагают, что закон сократит федеральные расходы на здравоохранение более чем на 1 триллион долларов, в основном за счёт урезания субсидий на Medicaid и медицинское страхование. Ожидается, что около 11,8 миллиона человек потеряют страховое покрытие из-за положений законопроекта. А поскольку налоговые льготы на медицинские взносы истекают в конце этого года, это число, как ожидается, увеличится до 16 миллионов.

Среди самых спорных положений — новое требование для взрослых для включения в Medicaid. Хотя 90 % этих людей работают или будут иметь право на освобождение, ожидается, что бюрократическая волокита приведёт к тому, что 4,8 миллиона человек потеряют страховое покрытие просто из-за несоблюдения процедур отчётности. Появятся и другие изменения: нужно будет регистрироваться в Medicaid каждые шесть месяцев, а не ежегодно; вводится доплата в размере до $35 для лиц, живущих выше черты бедности.

Также ожидается, что ограничение финансирования штатами своей доли в Medicaid может привести к сокращению выплат поставщикам медицинских услуг, что особенно сильно ударит по сельским больницам, где маржа и без того невелика. Для компенсации некоторых последствий в законопроект включён единовременный фонд сельского здравоохранения в размере 50 миллиардов долларов США, но он временный, тогда как сокращение Medicaid — постоянное.

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«Некоторые больницы могут закрыться не сразу, но они смотрят в будущее. Если они увидят устойчивое снижение выплат, закрытие ускорится», — считает Левитт, предположив, что многие жители Америки могут просто полностью лишиться доступа к медицинскому обслуживанию.

Он также отметил, что страховой рынок столкнулся с серьёзными потрясениями: новые процедуры подтверждения дохода затруднят регистрацию и отменят автоматическое продление. Особенно спорное положение лишает права на получение страховки ACA многих законно находящихся в стране иммигрантов, включая беженцев, лиц, получивших убежище, и находящихся под временной защитой. Также ограничивается право этих категорий на Medicaid и Medicare.

«Речь идёт не о нелегальных иммигрантах, которые никогда не имели права на федеральное медицинское страхование, — отметил Левитт. — А о законных жителях. Их теперь лишают этого права».

«По оценкам, за десятилетие благодаря этим расширениям (в медицинском обслуживании) было спасено около 28 000 жизней. Отмена этих мер, а также истечение срока действия налоговых льгот ACA могут привести к более чем 100 000, а возможно, и 200 000 дополнительных смертей в течение следующих 10 лет», — заявила профессор Йельского университета Наташа Сарин, президент Йельской бюджетной лаборатории. — «Эти сокращения особенно вредны для уязвимых групп населения: пожилых людей, больных и иммигрантов, которые и так находятся на грани банкротства».

Несмотря на заявления республиканцев о том, что законопроект сокращает государственные расходы и повышает эффективность, его финансовые последствия говорят об обратном. Сарин предупредила, что налоговые льготы, предусмотренные законопроектом, в сочетании с временными «уловками» вероятно приведут к резкому росту федерального долга.

«Если всё остановить и предположить, что налоговые положения станут постоянными — как законодатели почти всегда пытаются сделать, — этот пакет увеличит соотношение долга к ВВП с сегодняшних 100 % до 135 % к 2035 году», — сказала Сарин. — «Это дополнительные 4 триллиона долларов дефицита».

«Высокие расходы по заимствованиям для правительства приведут к росту процентных ставок по всем направлениям: ипотека, автокредиты, студенческие кредиты и кредитование малого бизнеса — всё это станет дороже. Это тормозит экономику и со временем приведёт к сокращению ВВП», — продолжила она, отметив, что состоятельные домохозяйства получат значительные выгоды, особенно от продлённых налоговых льгот эпохи Трампа и новых вычетов на чаевые и оплату сверхурочных, тогда как американцы с низким доходом столкнутся с сокращением финансирования Medicaid, SNAP и других программ социальной защиты.

«Мы провели расчёты распределения. После принятия законопроекта положение наименее обеспеченных 40 % населения ухудшилось — они теряют около $700 дохода после уплаты налогов и трансфертов. В то же время 1 % самых богатых получает $30 000 в год, а 0,1 % самых богатых — ещё больше», — сказала Сарин, назвав законопроект политикой «обратного Робин Гуда». — «Мы отнимаем у тех, у кого меньше всего, и отдаём тем, у кого больше всего».

Республиканцы рекламировали такие льготы, как снижение налогов для пенсионеров, но, по словам Наташи Сарин, это снижение представляет собой лишь незначительное увеличение стандартного вычета и носит временный характер. А расширенный детский налоговый вычет, увеличенный с $2000 до $2200, не приносит пользы малообеспеченным семьям, которые не зарабатывают достаточно, чтобы получить это пособие.

Хотя многие изменения в системе здравоохранения отложены на период после промежуточных выборов 2026 года, их последствия будут остро ощущаться в ближайшие годы. В таких населённых пунктах, как Бейкерсфилд, где более 60 % жителей зависят от Medicaid, местные больницы могут оказаться на грани закрытия и, возможно, будут закрыты.

«Мы уже наблюдаем закрытия», — сказал Левитт, приведя в пример клинику в Небраске, которая закрылась в связи с этим законом. — «И хотя не каждое закрытие будет связано с этим законопроектом, но большинство закрытий — будут».

«Это не просто законопроект. Это переосмысление того, кто в Америке должен быть защищён, а кто останется позади», — сказал Сарин.

«Воздействие принятого закона на окружающую среду — безусловно огромное», — сказал Билл Маккиббен, писатель, эколог и основатель организации Third Act (https://thirdact.org/), которая объединяет пожилых людей для борьбы с изменением климата. — «Существует две важные составляющие климатического контекста, о которых следует помнить: первая — наша планета стремительно нагревается, и мы видим подтверждения этому каждый день. Один из недавних примеров — трагедия в Техасе. Подобные катаклизмы происходят всё чаще. Вторая — добыча газа, угля и нефти в других частях света продолжается в огромных масштабах».

«В то же время мы получаем больше солнечной энергии. Например, этим летом мы получили на треть больше солнечной энергии, чем прошлым летом», — продолжил он. — «И, скорее всего, в следующем году будет аналогичное увеличение».

«Калифорния использует на 40 % меньше природного газа, чем два года назад, чтобы производить электричество», — отметил Маккиббен. — «Это огромное изменение, если вы заботитесь о климате. И это ужасно опасное изменение, если вы владеете нефтяной компанией. Поэтому они используют деньги, чтобы влиять на политическую систему. “Большой прекрасный закон” составлен так, чтобы замедлить переход к возобновляемой энергии. Это предполагает прекращение налоговых поблажек для пользователей солнечной, ветряной и других видов энергии».

«Так, налоговые льготы на покупку электромобилей истекают уже в сентябре этого года», — подчеркнул он. — «Ожидается, что множество проектов по чистой энергии будут аннулированы. Всё это отразится, в том числе, на повышении счетов за электроэнергию — семьи будут в среднем тратить на сотню долларов больше».

Другая проблема, которую отметил Маккиббен, — это загрязнение воздуха и увеличение выбросов углекислого газа. Всё это приводит к более частым случаям астмы у детей.

«Это удивительный парадокс: весь остальной мир движется в сторону чистой энергии, тогда как США решительно идут в обратную сторону», — подытожил он.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services