Сенатора от Калифорнии силой удалили с пресс-конференции главы Департамента внутренней безопасности США

Сегодня, 12 июня, сенатор от Калифорнии Алекс Падилья был силой выдворен с посвященной иммиграции пресс-конференции главы Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм, проходившей в Лос-Анджелесе.

Видеозапись инцидента опубликовала на своей страничке в Facebook вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис.

“Сенатор США @senalexpadilla был закован в наручники за то, что просто задал вопрос. Это не закон и порядок — это авторитаризм.

Если такое может случиться с сенатором США, я даже не хочу представлять, что это значит для обычных американцев,” – таким комментарием сопроводила свой пост Куналакис.

На кадрах видно, как трое представителей правопорядка повалили сенатора на пол, несмотря на то, что он не сопротивлялся. В то же время Падилья громко просил быть осторожными с его рукой.

На пресс-конференции, организованной Ноэм, сенатор Падилья, представившись, попытался задать вопрос и был немедленно выведен из зала сотрудниками службы безопасности. Со своей стороны глава Департамента внутренней безопасности США заявила о поддержке милитаризованной реакции Дональда Трампа на протесты против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе. По её словам, власти стремятся “освободить город от социалистического и обременительного управления, навязанного губернатором и мэром”.

Представители Департамента внутренней безопасности позже заявили, что Падилья “многократно игнорировал команды отойти” и что “агенты Секретной службы приняли его за потенциального нападающего, действуя в соответствии с протоколом”.

В официальном заявлении офиса Падильи сказано, что сенатор “Сенатор Падилья в настоящее время находится в Лос-Анджелесе, выполняет свои обязанности по осуществлению надзора Конгресса за деятельностью федерального правительства в Лос-Анджелесе и по всей Калифорнии. Он находился в федеральном здании, чтобы поговорить с генералом Гийо, и слушал пресс-конференцию министра Ноэм. Он попытался задать вопрос министру, но был принудительно удален федеральными агентами, повален на землю и закован в наручники. В настоящее время он не задержан, и мы работаем над получением дополнительной информации”.

Физическое удаление сенатора с пресс-конференции и наручники на его руках вызвали волну осуждения со стороны демократов в Конгрессе, расценивших действия силовиков как попытку подавить законодательный контроль и публичный диалог. Инцидент произошёл на фоне протестов против миграционных рейдов Трампа в Лос-Анджелесе и привлечения военных к урегулированию вопроса.

Противостояние между федеральными властями и руководством Золотого штата усугубляется: в суде сегодня должно состояться рассмотрение иска Калифорнии против использования военных формирований на территории штата без согласования с местными властями. Губернатор Ньюсом утверждает, что президент Трамп превысил свои полномочия, задействовав силы Национальной гвардии для поддержки иммиграционных рейдов.

Между тем, в ближайшие выходные – в День флага США, совпадающий с Днем Рождения действующего президента – по всей стране, включая Калифорнию, ожидается новая волна демонстраций против политики Трампа.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship