Сенаторы Калифорнии Скотт Винер и Джесси Аррегин представили законопроект «Закон против тайной полиции». Документ запрещает сотрудникам правоохранительных органов всех уровней скрывать лица во время операций в Калифорнии и требует ношения формы с указанием имени или другого опознавательного знака.

Исключения предусмотрены для спецподразделений (SWAT), медицинских масок и масок от дыма во время чрезвычайных ситуаций.

По словам авторов, законопроект направлен на укрепление доверия к полиции на фоне роста числа федеральных рейдов с участием замаскированных силовиков. В последние месяцы подобные операции проходили в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего и других городах.

Также сообщается о случаях, когда федеральные агенты похищали людей на улицах и тайно перевозили их в центры содержания, иногда — за пределы страны.

Новый закон предусматривает наказание за нарушение — как административное правонарушение.