На фоне разгорающегося скандала вокруг связей Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна американская пресса публикует информацию об иске, поданном в 2016 году: в Нью-Йорке Трамп и Эпштейн обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки.

В 2016 г. в Нью-Йорке подан иск против Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна: обвинения в изнасиловании 13-летней девочки и сексуальном насилии.

В федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 30 сентября 2016 года был подан гражданский иск против 45-го президента США Дональда Дж. Трампа и ныне покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Истицей выступала женщина под псевдонимом Джейн Доу, которая утверждала, что в возрасте 13 лет в 1994 году подверглась многократному сексуальному насилию со стороны обоих мужчин. Дело содержит обвинения в изнасиловании, насильственных сексуальных актах, принуждении, угрозах, избиениях, эмоциональном ущербе и клевете.

Суть иска: «Соблазнена обещаниями и втянута в круг сексуального насилия»

По словам Джейн Доу, в июне 1994 года она прибыла в Нью-Йорк в надежде начать карьеру модели. Там она познакомилась с женщиной, скрывающейся под именем Тиффани Доу, которая предложила девушке участвовать в вечеринках, якобы с возможностью попадания в модельный бизнес. Эти вечеринки, как указано в иске, регулярно проводились в доме на Манхэттене, который на тот момент принадлежал Джеффри Эпштейну.

На мероприятиях присутствовали взрослые мужчины и другие несовершеннолетние девушки. Истец утверждает, что как Трампу, так и Эпштейну было доподлинно известно, что ей всего 13 лет.

Изнасилования, угрозы и побои

Истица заявляет, что подверглась четырем случаям сексуального насилия со стороны Дональда Трампа. На последней встрече, по её словам, Трамп связал ее, изнасиловал, ударил по лицу и заявлял, что «может делать всё, что хочет». После этого он якобы пригрозил ей и её семье: «Если ты заговоришь, исчезнешь, как Мария».

Позже, как указано в документах, последовало двойное насилие со стороны Эпштейна. В иске говорится, что после уже совершенного над ней Трампом изнасилования, Эпштейн также подверг истицу сексуальному насилию — вагинальному и анальному, — сопровождавшееся физическим насилием.

Он кричал на девочку, что именно он, а не Трамп, должен был «отнять её девственность».

«Мария»: предполагаемая исчезнувшая жертва

Особо тревожной деталью стало утверждение истицы о существовании другой несовершеннолетней — девушки по имени Мария, которой было 12 лет. Она присутствовала якобы на одном из актов насилия, после чего исчезла, а Трамп угрожал истице, что она «исчезнет так же, если заговорит».

Поддержка заявления: свидетели «Тиффани Доу» и «Джоан Доу»

В судебных материалах приведены два анонимных свидетельства:

• Тиффани Доу — бывшая сотрудница Эпштейна, заявившая, что она сама привела истицу на вечеринки. Она утверждает, что была очевидцем сексуальных контактов между Трампом, Эпштейном и 13-летней девочкой, и что неоднократно слышала угрозы смерти от мужчин в адрес потерпевшей.

• Джоан Доу — бывшая одноклассница Джейн Доу, которая подтвердила, что истец рассказывала ей о сексуальном насилии в 1994 году.

Страх и угрозы

Несмотря на то, что преступления якобы произошли в 1994 году, иск подан спустя более 20 лет — в 2016-м. Истец аргументирует это постоянными угрозами мучительной смерти себе и семье со стороны обоих обвиняемых.

Клевета и медийное давление

В отдельной части иска фигурирует обвинение в клевете. После подачи первоначального гражданского иска в Калифорнии в апреле 2016 года, Дональд Трамп заявил:

«Эти обвинения абсолютно ложные, отвратительные и, очевидно, направлены на привлечение внимания СМИ или имеют политическую мотивацию. Им абсолютно нельзя доверять. Точка».

Истица указывает, что эта публичная реакция подвергла её дополнительным страданиям, оскорблениям и угрозам.

Требуемые меры со стороны истцов:

Требуемые меры включают присуждение компенсации за физический, моральный и материальный ущерб, назначение наказательной компенсации, выплату судебных издержек, выдачу ордера защиты для истицы и причастных к процессу лиц, а также проведение судебного разбирательства с участием присяжных.

Политический контекст и последствия

На фоне президентской кампании 2016 года, иск обрел высокую политическую чувствительность. Юристы Трампа заявляли, что это «политическая провокация» и «шантажа ни о чём». Вскоре после подачи, иск был отозван. По заявлению адвокатов, девушка не выдержала давления и получала реальные угрозы жизни.

Хотя судебное рассмотрение не состоялось, дело Джейн Доу стало одним из ключевых элементов общественной дискуссии о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, особенно с участием известных и влиятельных мужчин.

Контекст: связи Трампа и Эпштейна

Дональд Трамп ранее признавал, что знал Эпштейна по меньшей мере с конца 1980-х:

«Я знаю Джеффри более 15 лет. Отличный парень. Весело проводим время. Говорят, он любит красивых женщин так же, как я, и многие из них на «молодой стороне». Без сомнений — он знает толк в жизни».

Многочисленные фото, записи гостей и деловая переписка подтверждают участие Трампа в вечеринках Эпштейна. Однако ни одно расследование на федеральном уровне пока не установило его вину.

Что дальше?

Хотя дело так и не рассматривалось по существу, оно продолжает фигурировать в медийном поле и исследованиях, связанных с сетью Эпштейна. В 2024–2025 году произошло частичное разглашение судебных материалов по делу Эпштейна, однако новых юридических претензий к Трампу по изложенным фактам так и не последовало.

До настоящего времени бывший президент не был привлечен к уголовной ответственности за какие-либо из предполагаемых сексуальных преступлений, изложенных в иске Джейн Доу.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com