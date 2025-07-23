В Украине прошли массовые протесты против ограничения независимости антикоррупционных органов

В Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины прошли массовые акции протеста после подписания президентом Владимиром Зеленским закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Закон, принятый Верховной Радой 22 июля и одобренный Зеленским, вызвал волну недовольства среди активистов, гражданского общества и части политиков. Протестующие требуют наложить вето на закон и сохранить независимость антикоррупционных органов, считая, что новые меры подрывают борьбу с коррупцией в стране.

Нарвне с этим, Государственное управление разведки Украины (ГУР) предупреждает о попытках России использовать протесты для дискредитации Украины на международной арене и ослабления поддержки Запада.

Власти подчеркивают необходимость реформ в антикоррупционной системе, однако общественный резонанс демонстрирует высокую чувствительность общества к вопросам борьбы с коррупцией. Протесты продолжаются и набирают обороты, вызывая широкий общественный и политический резонанс внутри страны и за её пределами.