Нэнси Пелоси раскритиковала спикера Палаты представителей Майка Джонсона за досрочное закрытие заседаний, чтобы избежать голосования по делу Джеффри Эпштейна

Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила нынешнего спикера Майка Джонсона в том, что он досрочно распустил Конгресс на летние каникулы, чтобы избежать голосования по резолюции о публикации файлов по делу Джеффри Эпштейна. Пелоси заявила, что республиканцы фактически становятся «партией Эпштейна», и подчеркнула, что жертвы заслуживают правды и справедливости.

По словам Пелоси, «блокировка прозрачности — не просто отказ от обязанностей, а глубокое оскорбление жертв, которые годами несут груз травмы». Она потребовала полного раскрытия всех причастных и привлечения их к ответственности, независимо от их статуса.

Ранее стало известно, что Палата представителей уходит на августовские каникулы на день раньше, отменив ключевые голосования, что воспринимается как попытка помочь Дональду Трампу. По данным СМИ, спикер Палаты Майк Джонсон в последние дни подвергался сильному давлению с целью организовать голосование по делу Эпштейна, однако предпочёл объявить досрочный перерыв до сентября.

Это решение широко обсуждается в ведущих изданиях и на новостных площадках, включая The New York Times, AP News, BBC, Newsweek, NPR и другие. Видеоматериалы с комментариями спикера и репортажи о ситуации распространяются на YouTube и других платформах.

Между тем появляются новые доказательства причастности Трампа к делу Эпштейна. В частности, The Wall Street Journal опубликовала письмо от Трампа с неоднозначным рисунком для Гислейн Максвелл, которое он отрицает. Сенатор Дик Дёрбин сообщил, что генеральный прокурор Пэм Бонди добивается круглосуточной работы ФБР по анализу 100 000 документов, связанных с Эпштейном, чтобы найти упоминания Трампа.

Стоит подчеркнуть, что Конгресс США состоит из представителей двух главных партий — республиканцев и демократов. В Палате представителей республиканцы контролируют большинство, в то время как демократы составляют меньшинство.

