Связи Трампа с Джеффри Эпштейном вновь в центре внимания: обострение споров, утечки документов и судебные иски

Президент Дональд Трамп оказался в центре очередного общественного и политического скандала, связанного с делом покойного финансиста и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Волна новых публикаций, утечек документов и официальных заявлений вызвала широкий резонанс в американской прессе и политическом истеблишменте.

Сразу несколько крупных СМИ — включая The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Politico и NBC News — сообщили о существовании документов, якобы свидетельствующих о более тесных, чем предполагалось ранее, связях Трампа с Эпштейном. Среди них — так называемый “альбом к 50-летию”, собранный Гислейн Максвелл, где, по данным WSJ, находилось и «фривольное письмо» от Трампа. Сам президент утверждает, что это подделка и заявил: «Я никогда не рисовал никаких картинок».

Министерство юстиции США, в свою очередь, подало ходатайство о частичном обнародовании материалов большого жюри по делу Эпштейна, что, по мнению политических обозревателей, может усилить давление как на республиканский, так и на демократический истеблишмент. Сенатор-демократ Дик Дёрбин потребовал объяснений от Минюста, ссылаясь на сообщения о том, что сотрудников ФБР якобы инструктировали «помечать» любые упоминания имени Трампа в делах, связанных с Эпштейном.

Трамп, в ответ на информационную кампанию, подал иск о клевете против The Wall Street Journal, требуя компенсацию в размере 10 миллиардов долларов. Он также заявил, что публикация материалов не удовлетворит «тех, кто ищет скандалы любой ценой», и назвал происходящее частью скоординированной атаки со стороны оппонентов. Несмотря на это, часть его сторонников из движения MAGA уже выступила с заявлениями в поддержку президента, заявив, что нападения СМИ лишь укрепляют их решимость.

Тем временем эксперты отмечают, что дело Эпштейна вновь становится важной точкой конфликта в преддверии президентских выборов 2026 года, а возможное обнародование новых материалов может повлиять как на имидж Трампа, так и на политический климат в стране.