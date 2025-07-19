47-й президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания — на этот раз благодаря неожиданному заявлению в адрес Coca-Cola.

По словам Трампа, компания согласилась вернуться к использованию натурального тростникового сахара в напитках, выпускаемых для американского рынка, вместо привычного кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Свое заявление он сделал в социальной сети Truth Social, выразив благодарность руководству Coca-Cola и отметив, что такой шаг — «просто лучше».

Хотя официальный представитель компании пока не подтвердил смену рецептуры, в комментарии, размещённом на сайте Coca-Cola, говорится, что в ближайшее время будут представлены новые инновационные продукты, а также подчёркивается признательность за интерес президента к бренду.

В США Coca-Cola использует кукурузный сироп с 1980-х годов — его применение стало результатом экономических и политических факторов: сироп дешевле в производстве и активно поддерживается лоббистами аграрного сектора. В то же время в других странах, включая Мексику и Европу, в напитках используется тростниковый сахар, который, по мнению многих потребителей, придаёт им более насыщенный и «аутентичный» вкус.

Высказывание Трампа может быть не только попыткой повлиять на вкусовую политику одной из крупнейших корпораций, но и частью более широкой идеологической повестки. Его инициатива сочетается с программой Make America Healthy Again, направленной на оздоровление нации через улучшение качества продуктов. Эта стратегия, поддержанная министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим, критикует избыточное потребление добавленного сахара и искусственных компонентов в рационе американцев. В недавнем отчёте комиссии MAHA (созданной при администрации Трампа) подчёркивается возможная связь между фруктозным сиропом и ростом хронических заболеваний, включая детское ожирение.

Однако не все поддерживают такую инициативу. Президент Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боуд выступил резко против, заявив, что переход на тростниковый сахар может привести к массовым сокращениям на предприятиях, снижению доходов фермеров и увеличению зависимости от зарубежных поставок сахара. Более того, с медицинской точки зрения существенной разницы между этими двумя типами сахара не зафиксировано — оба вида являются источниками «пустых калорий», которые рекомендуется ограничивать в рационе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship