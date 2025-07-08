Зеленский и Трамп обсудили замену посла Украины в США на фоне скандала с декларациями Оксаны Маркаровой — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 4 июля обсудили возможную замену украинского посла в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Среди потенциальных кандидатов на пост посла называются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Зеленский поручил МИД согласовать кандидатуру с американской стороной.

Обсуждение смены посла происходит на фоне напряжённого периода в отношениях Киева и Вашингтона после решения администрации Трампа приостановить поставки части боеприпасов Украине.

При администрации Байдена один из скандалов вокруг Маркаровой возник после того, как республиканцы в Конгрессе США начали расследование визита Зеленского в Пенсильванию, где он посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне. Экскурсию для президента Украины провёл губернатор штата, демократ Джош Шапиро.

В ответ на это представитель республиканцев потребовал немедленного увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой. По его словам, организация предвыборного партийного мероприятия в колеблющемся штате демонстрирует, что послу нельзя доверять в исполнении дипломатических функций.

Также всплыли скандальные подробности о декларациях Маркаровой и её мужа — Данила Волинца, руководителя культурно-развлекательного центра при посольстве Украины в США. Некорые СМИ сообщают, что в декларации за 2024 год отсутствуют сведения о двух объектах недвижимости во Флориде — доме стоимостью более 2,35 млн долларов и квартире почти за 1,2 млн долларов, приобретённых мужем посла. При этом в декларации упоминается только одна квартира в элитном кондоминиуме в Помпано-Бич стоимостью около 2,14 млн долларов, купленная в 2018 году.

Пока Маркарова остаётся официальным послом Украины в США, однако её политическая репутация остаётся неоднозначной из-за подозрений в финансовых схемах и несоблюдении требований по декларированию имущества.