СМИ: США фактически сворачивают военную помощь Украине

Администрация Дональда Трампа фактически убрала Украину из списка внешнеполитических приоритетов и приостановила ключевые поставки вооружений, включая контракты, заключённые при администрации Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, речь идёт о заморозке поставок комплексов Patriot, высокоточной артиллерии и других систем на сумму до $11 млрд. Решение связано как с изменением внешнеполитического курса, так и с пересмотром подхода к расходованию американских ресурсов.

На брифинге в Пентагоне, который сейчас проводится крайне редко, новый пресс-секретарь Минобороны Шон Парнелл заявил, что США «пересматривают военную помощь», чтобы она «не подрывала национальную безопасность» и соответствовала принципу «Америка прежде всего».

«Мы продолжаем предлагать президенту варианты помощи Украине, но теперь главная цель — достижение мира и защита интересов США. При Байдене оружие раздавалось без оглядки на запасы, теперь мы меняем подход», — отметил Парнелл.

Украина признаёт, что сможет продолжать борьбу, но ценой тяжёлых потерь. «Мы найдём оружие, но будет сложнее. Погибнет больше людей», — сказал украинский президент Зеленский.

Ситуация может усилить позиции России, опасаются в Киеве. В Пентагоне на это отвечают, что «стратегическая цель США — мир», и все действия направлены именно на это.

Пока пересмотр помощи продолжается, дальнейшая судьба украинской поддержки остаётся неопределённой.