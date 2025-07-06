Зеленский и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор: договорились усилить защиту Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп провели важный телефонный разговор, который длился 40 минут. Как сообщили обе стороны, беседа прошла конструктивно и продуктивно. Главными темами стали вопросы усиления противовоздушной обороны Украины, поставок вооружения и возможного совместного производства оборонной продукции.

По словам Зеленского, он поздравил Дональда Трампа и весь американский народ с Днём независимости США. Глава украинского государства выразил благодарность за всю поддержку, которая помогает Украине защищать жизни граждан и сохранять независимость.

«Мы сделали очень многое вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, направленные на прекращение убийств и восстановление нормального, устойчивого и достойного мира. Украина поддерживает американские предложения по мирному урегулированию», — подчеркнул Зеленский.

Стороны подробно обсудили ситуацию на фронте и массированные российские воздушные удары. Зеленский отметил, что Трамп хорошо осведомлён о происходящем и проявляет внимание к Украине. Особое внимание уделили вопросам поставок ПВО. Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации и восстановить поставки вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны. Лидеры договорились, что их команды организуют встречу для проработки деталей.

Также обсуждались перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Зеленский сообщил, что Украина готова к прямым совместным проектам с США, особенно в области производства дронов и технологий, связанных с ними.

«Обсудили совместные закупки и инвестиции, обменялись мнениями по дипломатическим вопросам и дальнейшему взаимодействию с США и другими партнёрами», — отметил Зеленский.

Украинский президент также сообщил о тяжёлом дне: более 500 российских дронов и ракет атаковали украинские города. Несмотря на сложности, значительная часть целей была перехвачена. Зеленский отметил высокую эффективность дронов-перехватчиков, благодаря которым десятки ударных беспилотников «Шахед» были уничтожены. Украина наращивает производство таких дронов и расширяет подготовку операторов.

Ранее президент Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего признал, что не добился никакого прогресса в попытке завершить войну в Украине.