Алексей Дёмин и его супруга Светлана приняли решение уехать из России в 2023 году, опасаясь преследования за свою политическую позицию. Пара из Москвы — Алексей более двух десятилетий участвовал в оппозиционном движении: от акций в поддержку 31-й статьи Конституции на Триумфальной площади до протестов против войны и митингов в память о Борисе Немцове. Он участвовал почти во всех крупных протестах в столице с начала 2000-х годов. Хотя он не входил ни в одну политическую организацию, его гражданская активность всегда была последовательной.

На президентских выборах 2018 года он помогал в штабе Ксении Собчак, сотрудничая с Игорем Малашенко. С 2014 года Алексей также вёл публичную страницу в Facebook, где 70–80% постов были посвящены политике, сопровождая их фотографиями с митингов и личными размышлениями о ситуации в стране.

После начала полномасштабной войны в Украине ситуация, по его словам, стала крайне опасной. Он закрыл доступ к своей странице, но понимал, что этого недостаточно. Его уволили с работы за антивоенные высказывания, круг общения сократился, а бывшие друзья начали угрожать.

16 октября 2023 года Алексей и Светлана покинули Россию, вылетев из Москвы через Дубай и Барселону в Мексику. 18 октября они прибыли в Мехико и вскоре переехали в Пуэрто-Вальярта. Алексей подал заявку на встречу с американскими пограничниками через приложение CBP One, и только спустя 241 день получил разрешение на пересечение границы в Мехикали. Этот процесс оказался не только долгим, но и дорогим — расходы на адвокатов превысили расходы на жизнь в Мексике.

С момента выезда из России семья фактически оставила прошлую жизнь. Алексей отмечает, что хотел уехать раньше, но его сдерживала тяжёлая болезнь матери. После её смерти он понял: откладывать больше нельзя. Он тщательно готовился к выезду, удалял данные с телефона, покупал билеты “туда-обратно” и придумывал легенды для пограничников.

В Мексике они жили на правах туристов — формально на 30 дней, но фактически оставались там 261 день. Несмотря на риск, серьёзных проблем не возникло. Общение с другими русскоязычными мигрантами велось через Telegram-чаты и лично.

Почему США? Ответ Алексея прост: «Америка — лидер свободного мира». Кроме того, их дочь с внучкой уже находились в США и помогли с оформлением документов.

5 июля Алексей и Светлана подошли к границе США. После проверки документов их разделили, надели наручники и поместили в разные помещения. Им выдали матрасы и термоодеяла, а за попытку общения грозили изолятором. Алексей провёл там три дня, Светлана — десять. Оба прошли интервью по телефону с переводчиком. Для Светланы этот опыт стал серьёзным стрессом.

По словам Алексея, Светлана всегда поддерживала его и вместе с ним участвовала в акциях. После начала войны она лишилась многих подруг и родственников из-за своей позиции. Их дочь тоже участвовала в протестах и покинула Россию одной из первых.

Сейчас Алексей уже на свободе, но его жена остаётся в иммиграционном центре штата Луизиана. Хотя условия там терпимые, Светлана делит помещение с женщинами, совершившими преступления. Алексей хотел бы её навестить, но не может — у него нет удостоверения личности, только российские водительские права, которые не дают права доступа в тюрьму.

Несмотря на это, Алексей надеется на скорое воссоединение. Светлана отказалась от депортации, заявив, что в России её ждёт опасность.

Главное беспокойство Алексея сейчас — состояние жены. Их последний разговор закончился на тревожной ноте: Светлана призналась, что морально вымотана и не в силах даже описывать своё состояние. Алексей обратился за помощью к адвокатам и калифорнийским сенаторам, которые откликнулись, но пока решения нет.

Тем не менее он не теряет надежды. В США нередки случаи, когда людей освобождают на свободу до завершения иммиграционного процесса. Алексей верит, что в Калифорнии, где, по его словам, работают самые лояльные судьи, шансы высоки. Не случайно здесь живёт так много русскоязычных мигрантов.

Сегодня Алексей не жалеет о своём выборе. Несмотря на трудности, расходы и страх, он уверен: оставаться в России и молчать было невозможно. Его главная цель — воссоединение с семьёй и возможность жить свободно и говорить правду.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship