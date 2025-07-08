США прекращают временный защитный статус для Никарагуа и Гондураса: «TPS не должен длиться десятилетиями»

Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о прекращении действия временного защитного статуса (TPS) для граждан Никарагуа и Гондураса. Оба решения вступят в силу через 60 дней после официальной публикации в «Федеральном реестре».

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что решение принято после обязательной оценки условий в этих странах, проведённой совместно с другими федеральными ведомствами.

TPS для граждан Никарагуа был введён после разрушительного урагана в 1999 году. По словам представителей DHS, последствия того стихийного бедствия давно устранены, а экологическая ситуация в стране улучшилась до уровня, позволяющего безопасно возвращаться на родину.

«Временный защитный статус никогда не предназначался для того, чтобы действовать четверть века», — отметил представитель министерства. — «Это решение восстанавливает целостность нашей иммиграционной системы и подтверждает временный характер TPS».

Гондурас получил TPS после урагана Митч в 1998 году. Согласно заявлению DHS, страна продемонстрировала значительный прогресс в восстановлении после катастрофы, и сегодня для граждан Гондураса также безопасно вернуться домой.

«TPS был создан как временная мера, и теперь совершенно очевидно, что правительство Гондураса предприняло все необходимые шаги для преодоления последствий урагана Митч, случившегося почти 27 лет назад», — заявила министр Кристи Ноэм. — «Гондурас остаётся надёжным партнёром администрации Трампа, и мы рассчитываем на продолжение сотрудничества».

DHS подчеркнуло, что под руководством президента Гондураса Сиомары Кастро власти страны готовы принимать своих граждан, предлагая программы экономической и продовольственной помощи, а также поддержку в трудоустройстве и профессиональной переподготовке.

Для граждан обеих стран, покидающих США, доступна программа добровольного выезда через приложение CBP Home от Таможенно-пограничной службы США. Она предусматривает бесплатный авиабилет, бонус в $1000 на обустройство на родине и сохранение будущих возможностей для легальной иммиграции.