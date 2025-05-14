Калифорния подаёт в суд на федеральное правительство, требуя немедленно остановить тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщили редакции «Славянского Сакраменто» в офисе губернатора Гэвина Ньюсома. По словам руководителя четвёртой экономики мира и генерального прокурора штата Роба Бонты, данные тарифы являются незаконными и наносят прямой ущерб бюджету, рабочим местам, а также миллионам жителям и резидентам штата.

Иск, поданный официальными лицами Калифорнии, сопровождается ходатайством о предварительном судебном запрете — это означает, что власти требуют немедленного приостановления действия пошлин до окончания судебного разбирательства. По оценкам экспертов, эти меры могут обойтись калифорнийцам минимум в $25 миллиардов, а при худшем сценарии — до $40 миллиардов. Более 64 тысяч рабочих мест могут быть потеряны. Администрация штата подчёркивает, что Трамп использовал так называемые «чрезвычайные полномочия» вне рамок закона и без консультаций с затронутыми регионами, включая крупнейшую экономику страны — Калифорнию.

Как отметил губернатор Ньюсом, из-за введённых тарифов «семьи, предприниматели и порты Калифорнии буквально расплачиваются за безответственную федеральную политику». По мнению прокурора Роба Бонты, торговая война, развязанная предыдущей администрацией, не только провоцирует рост цен и сокращение доходов, но и подрывает доверие к деловой среде и вызывает хаос. Власти штата подчёркивают, что Калифорния теряет больше всех — из-за масштабов своей экономики, роли в международной торговле и зависимости от внешних поставок.

Особенно остро негативные последствия ощущаются в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. При снижении грузопотока всего на 1% штат теряет почти 3 тысячи рабочих мест, а под угрозой оказываются ещё 4 тысячи. Тарифы запускают цепную реакцию: страдают не только портовые службы, но и водители, складские рабочие, производители, магазины. Увеличение себестоимости импортных товаров сказывается на всей экономике. На этом фоне Калифорния уже столкнулась с падением налоговых поступлений. Потери оцениваются в $7,8 миллиарда — это доходы от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и корпоративных сборов. Резкое сокращение доходов делает невозможным точное бюджетное планирование и угрожает выполнению социальных обязательств — от программ здравоохранения до образования.

Дополнительную тревогу вызывает рост цен на импортные медицинские товары. Только на зарубежные лекарства Калифорния тратит $8 миллиардов, на диабетические препараты — $300 миллионов, на вакцины — миллионы долларов. Все эти закупки теперь обходятся дороже, а значит, страдают пациенты. Власти отмечают, что тарифы наносят прямой ущерб государственным структурам, от которых зависят жизни людей. Эти негативные последствия уже отражены в свежем экономическом прогнозе на 2025–2026 финансовый год: в документе указаны рост безработицы, инфляция и снижение темпов роста доходов.

Администрация Ньюсома также подаст юридическое заключение в поддержку другого дела — «Орегон против Трампа», где рассматривается законность использования чрезвычайных полномочий для введения пошлин. Власти Калифорнии напоминают, что экономика штата — четвёртая в мире и ключевой донор федерального бюджета. Только в 2024 году её ВВП составил $4,1 трлн, а штат отправил в федеральную казну на $83 миллиарда больше, чем получил. Здесь базируются крупнейшие производственные, аграрные и инновационные отрасли — от аэрокосмоса до IT и электромобилей.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship