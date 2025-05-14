Ньюсом предлагает заморозить Medi-Cal для нелегальных иммигрантов и снизить цены на лекарства

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил с 2026 года заморозить приём новых нелегальных иммигрантов старше 19 лет в программу Medi-Cal — систему медицинского страхования для малоимущих. Также предлагается ввести страховые взносы для некоторых участников. Эти меры, по оценкам, помогут сэкономить штату более 5 миллиардов долларов.

Это решение является частью пересмотра бюджета на 2025–2026 годы, в рамках которого губернатор также планирует два масштабных шага.

«Цены на лекарства вышли из-под контроля, и мы проливаем свет на скрытые издержки, — заявил Ньюсом. — Мы также даём программе CalRX больше инструментов для реагирования на сбои в цепочке поставок, рыночные манипуляции или политически мотивированные ограничения на аборты».

Помимо этого, Ньюсом представил инициативы по снижению цен на рецептурные препараты. Он хочет обязать посредников на фармрынке получать государственную лицензию и запретить практики, способствующие росту цен и закрытию аптек. Эти предложения включены в законопроект SB 41, который сейчас рассматривается в Сенате штата.

Ранее Ньюсом призвал местные власти избавиться от палаточных лагерей бездомных.