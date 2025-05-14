В начале мая в историческом здании Русского центра в Сан-Франциско состоялся ежегодный Славянский фестиваль, который, по замыслу организаторов, должен был стать настоящим праздником “культуры и единения”. Это двухдневное весеннее событие собрало гостей со всего залива Сан-Франциско — как людей со славянскими корнями, так и просто любителей восточноевропейских традиций.

С утра до вечера посетителей угощали домашними пирожками, блюдами традиционной кухни и даже крепкими напитками — всё по доступным ценам. Внутри центра царила атмосфера народного гулянья: продавались традиционные русские сувениры, украинские книги и даже белорусская бижутерия ручной работы.

На сцене звучали народные песни славянских народов, а все желающие могли заглянуть в музей русской культуры и библиотеку Slavic Heritage Library, чтобы ещё глубже познакомиться с богатым наследием Восточной Европы.

Фестиваль стал отличной возможностью окунуться в атмосферу родных традиций, вкусной еды, душевной музыки и дружелюбия.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship