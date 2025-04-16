Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и генпрокурор Роб Бонта подали в суд на бывшего президента Дональда Трампа из-за введённых им торговых тарифов. По их мнению, Трамп превысил свои полномочия, использовав закон о чрезвычайных экономических мерах, чтобы ввести тарифы без одобрения Конгресса.

Власти штата считают, что эти тарифы нанесли огромный вред экономике Калифорнии. Из-за них выросли цены, нарушились поставки товаров, пострадали фермеры, малый бизнес и обычные семьи. В иске говорится, что закон, на который ссылался Трамп, не даёт права вводить тарифы, а сам он использовал его неправомерно.

Калифорния — крупнейшая экономика в США. Штат активно торгует с Китаем, Канадой и Мексикой — странами, на которые и были наложены тарифы. В 2024 году объём торговли Калифорнии с ними составил сотни миллиардов долларов. Из-за тарифов штату был нанесён многомиллиардный ущерб.

Ньюсом и Бонта требуют, чтобы суд признал тарифы незаконными и запретил их дальнейшее применение. Они заявляют, что будут защищать экономику Калифорнии и людей, которые уже ощутили последствия этих решений.