Министерство внутренней безопасности США прекращает действие временного защищённого статуса для граждан Афганистана

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о прекращении действия временного защищённого статуса (TPS) для граждан Афганистана. Срок действия текущего статуса истекает 20 мая 2025 года, а официальное прекращение вступит в силу 14 июля 2025 года.

Согласно законодательству США, не менее чем за 60 дней до истечения TPS, министр “должен провести оценку ситуации в стране назначения в сотрудничестве с другими государственными структурами, чтобы определить, сохраняются ли основания для продления статуса”.

После межведомственного анализа министр Ноэм пришла к выводу, что текущие условия в Афганистане более не соответствуют требованиям закона для предоставления TPS. Основанием для решения стал обзор условий в стране, проведённый Службой гражданства и иммиграции США совместно с Госдепартаментом. В результате было установлено, что “в целом уровень безопасности и экономическая ситуация улучшились до такой степени, что возвращение афганских граждан не представляет угрозы их личной безопасности из-за вооружённого конфликта или других чрезвычайных временных обстоятельств”.

Также было решено, что дальнейшее пребывание афганских граждан на территории США противоречит национальным интересам страны.