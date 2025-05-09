Компания Waymo опубликовала результаты масштабного исследования, в котором сравнила аварийность своих беспилотных такси (SAE Уровень 4, без водителя за рулём) с показателями у обычных водителей. Анализ охватывал более 56,7 миллиона миль пробега и учитывал 11 различных типов ДТП.

Результаты показали статистически значимое снижение числа аварий с травмами, срабатыванием подушек безопасности и тяжёлыми травмами по сравнению с человеческими бенчмарками. Наибольшее снижение — в авариях на перекрёстках между машинами:

на 96% меньше случаев с травмами,

на 91% меньше — со срабатыванием подушек безопасности.

Также снизились аварии с участием пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и при одиночных ДТП. Ни в одной из категорий не обнаружено ухудшения по сравнению с людьми.

Это первое исследование, давшее статистически обоснованные выводы о безопасности беспилотных систем при тяжёлых авариях. Оно подчёркивает значительный потенциал технологий ADS и может использоваться регулирующими органами, разработчиками и другими заинтересованными сторонами для оценки эффективности автономного транспорта.