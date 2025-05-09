Андрей Ермак: без Украины, США и Великобритании победы над нацизмом не было бы — миф о «великой победе СССР» должен быть похоронен

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в День памяти и победы над нацизмом выступил с заявлением, в котором подчеркнул ключевую роль украинского народа, США, Великобритании и других союзников в уничтожении гитлеровской Германии. По его словам, без этих усилий Москва могла бы быть оккупирована и уничтожена.

Он отметил, что вопреки мифологизированному советскому нарративу о «великой победе СССР», исторические факты указывают на иное. Победа над нацизмом стала возможной лишь благодаря совместным усилиям союзников. Без помощи США, устойчивости украинского фронта и стратегического давления со стороны Великобритании поражение Германии было бы невозможным.

Ермак напомнил, что США обеспечили СССР топливом, техникой, продовольствием и формой в рамках программы ленд-лиза. Более 427 тысяч грузовиков, тысячи локомотивов, миллионы тонн авиатоплива, металлов и продовольствия стали материальной основой советского фронта. В 1943–1945 годах половина хлеба в СССР поступала из американской пшеницы. Значительная часть брони для танков Т-34, а также обмундирование солдат в ряде дивизий поступали из США и Канады.

По словам Ермака, Украина понесла самые тяжелые потери среди всех республик СССР — от 8 до 10 миллионов жизней. 60% советских дивизий были сформированы или укомплектованы украинцами. Украина стала ареной ключевых сражений — от обороны Киева и Донбасса до Сталинграда. После освобождения украинская инфраструктура служила основой советского тыла. Украинцы составляли значительную часть сил, штурмовавших Берлин.

Он также подчеркнул роль Великобритании, которая, отказавшись капитулировать в 1940-х, сорвала планы Гитлера сосредоточить все силы против СССР. Более 40% ресурсов люфтваффе и вермахта были вынуждены оставаться на Западе из-за угрозы вторжения и бомбардировок. Британская разведка активно передавала данные союзникам, включая Москву.

Ермак выразил удовлетворение тем, что президент США Дональд Трамп недавно публично подчеркнул ведущую роль США в победе над нацизмом. Он назвал это важным шагом к восстановлению исторической справедливости.

По словам Ермака, миф о «самостоятельной победе СССР» — это политическая конструкция, созданная в интересах послевоенного гегемонизма Москвы. Реальная история Второй мировой войны — это история глобального сопротивления, в котором вклад Украины измерялся кровью, жизнями и усилиями.