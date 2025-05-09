9 мая 2025 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы, посвящённый 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Торжественное мероприятие традиционно началось в 10:00 утра по московскому времени — в то время, когда в США была ночь. В центре российской столицы собрались более 16 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц современной военной техники. В небе над Москвой пролетели самолёты Воздушно-космических сил России. Центральную трибуну украсили знамёна, а Красная площадь стала символом военной мощи и патриотического единства.

Американскую сторону представляли частные лица, в том числе актёр Стивен Сигал и режиссёр Оливер Стоун. Сигал, давно демонстрирующий поддержку политического курса Путина, наблюдал за парадом с главной трибуны. С 2016 года он — гражданин РФ и занимает пост специального представителя МИД по гуманитарным связям с США. На параде он был замечен с георгиевской лентой — символом воинской доблести и памяти о Победе во Второй мировой войне. Однако после 2014 года в ряде стран она стала ассоциироваться с российской агрессией и пропагандой. В Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове и Германии использование ленты запрещено; нарушителям грозят штрафы, а в некоторых случаях — арест.

Рядом с американским актёром находился Оливер Стоун — известный режиссёр и сценарист из США, автор документальных фильмов о Владимире Путине. Стоун неоднократно интервьюировал российского лидера и открыто симпатизирует его позиции. Посол США в России Линн Трейси на параде не присутствовала, несмотря на официальное приглашение от российской стороны.

Во время парада Владимир Путин провёл параллель между подвигом в Великой Отечественной войне и текущей военной кампанией на Украине. Он назвал «специальную военную операцию» продолжением исторической миссии по защите Отечества от нацизма и внешней угрозы, подчеркнув преемственность героизма, жертвенности и стойкости народа.

Реакция западных СМИ на парад была неоднозначной. Многие издания отметили масштабность и чёткость организации, подчеркнув, что Россия продолжает использовать символику Победы как часть национального самосознания и инструмента внешней политики.

The New York Times охарактеризовала парад как символическое укрепление международных позиций Путина на фоне дружественного курса администрации Дональда Трампа. Однако газета также указала на отсутствие высокопоставленных представителей США, отметив, что приглашённые лидеры в основном представляют страны с нейтральной или оппозиционной к Западу позицией.

The Washington Post назвала парад символическим триумфом Путина, отметив, что, несмотря на попытки изоляции со стороны Запада, в Москве рядом с ним стояли лидеры двух десятков стран. Издание также указало на признаки ослабления американо-европейского союза и серьёзное давление, с которым сталкивается Украина на фронте.

Некоторые западные СМИ критиковали политический подтекст мероприятия, рассматривая парад как инструмент мобилизации внутренней поддержки и внешней легитимации действий Кремля. В то же время в соцсетях многие зрители выражали восхищение масштабом военного действа, воздушным шоу и слаженностью российских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможных провокациях во время праздничных мероприятий в РФ.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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