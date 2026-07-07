В Калифорнии задержали подростков, стрелявших из беспилотного такси Waymo

Полиция города Сан-Матео задержала двух 15-летних подростков после того, как компания Waymo сообщила о подозрительном поведении пассажиров своего беспилотного автомобиля.

По данным полицейского управления Сан-Матео, подростки распивали алкоголь в салоне и стреляли из окна автомобиля гелевыми шариками. После сообщения в полицию компания дистанционно остановила автомобиль, а прибывшие сотрудники задержали обоих несовершеннолетних.

В полиции напомнили, что игрушечное, пневматическое и другое подобное оружие может быть принято окружающими за настоящее, а стрельба даже гелевыми шариками способна причинить вред людям или имуществу. Кроме того, подростки нарушили закон, употребляя алкоголь, не достигнув совершеннолетия.

В ведомстве с иронией отметили, что поездка на беспилотном автомобиле, возможно, стала самым разумным решением подростков в тот день, поскольку управление машиной в состоянии опьянения могло привести к гораздо более серьезным последствиям.