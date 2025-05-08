Роберт Превост избран Папой Римским: первый американец на престоле Святого Петра

8 мая 2025 года католическая церковь сделала исторический шаг: кардинал Роберт Фрэнсис Превост, уроженец Чикаго и гражданин Перу, был избран Папой Римским. Новый понтифик взял имя Лев XIV и стал первым американцем за более чем 2000-летнюю историю католицизма, возглавившим Святой Престол.

Папа Лев XIV родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. Он начал свой путь в Ордене Святого Августина, где в 1981 году дал монашеские обеты, а в 1982 году был рукоположён в священники. Особое значение в его жизни и пастырской карьере имело Перу: он работал там миссионером, преподавал каноническое право, был настоятелем семинарии, а позже стал епископом Чиклайо. В 2020–2021 годах временно управлял епархией Кальяо, а в 2023 году Папа Франциск назначил его префектом Дикастерии по делам епископов — одним из важнейших постов в Ватикане. В том же году Превост был возведён в сан кардинала.

Папа Лев XIV считается продолжателем курса Папы Франциска. Он поддерживает приоритет социальной справедливости, заботу об окружающей среде и солидарность с бедными и мигрантами. Его пастырская позиция близка к идее «Церкви, идущей к людям», а не замкнутой на институциональной строгости. В 2024 году он заявил: «Епископ — это не маленький князь в своём королевстве».

Однако его путь к папству не был лишён сложностей. На протяжении лет обсуждались два дела, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны клириков, служивших в его юрисдикции. Хотя Превоста и защищали как в Ватикане, так и в Перу, в мае 2025 года в СМИ появились сообщения о возможной выплате компенсации в $150,000 предполагаемым жертвам с целью замалчивания дела. Сам Превост отвергал обвинения в сокрытии информации, настаивая на соблюдении канонических процедур и содействии светским расследованиям.

Несмотря на эти обвинения, его избрание стало возможным благодаря признанию со стороны коллегии кардиналов его миссионерского опыта, административной компетентности и универсального взгляда на Церковь. Комментаторы подчёркивают, что двойное гражданство и многолетнее служение в Латинской Америке сделали его «более перуанцем, чем американцем», что помогло смягчить скепсис по поводу выбора понтифика из глобальной сверхдержавы.

Папа Лев XIV также является членом семи ватиканских дикастерий и Комиссии по управлению государством Ватикан, что подчёркивает доверие, которое ему оказывал Папа Франциск.