В Нью-Йорке задержан незаконный мигрант из Узбекистана, обвиняемый в серии сексуальных преступлений

Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) арестовали 21-летнего гражданина Узбекистана Улугбека Давронова 28 апреля на Статен-Айленде в ходе целевой операции. По информации ведомства, он незаконно находился на территории США и в настоящее время обвиняется в ряде серьезных преступлений сексуального характера.

Среди выдвинутых против Давронова обвинений — изнасилование (оральный половой контакт без согласия), сексуальное насилие, попытка нападения с намерением причинить физический вред, а также другие формы сексуальных домогательств без согласия пострадавшей стороны.

Давронов был впервые задержан Пограничной службой США 28 декабря 2022 года вблизи Луквилла, штат Аризона, после того как незаконно пересёк границу из Мексики. Его поместили в иммиграционное разбирательство, и 28 июля 2023 года суд постановил его депортацию заочно.

19 февраля 2024 года Давронов был привлечён к уголовной ответственности в суде округа Квинс. В тот же день ICE направило официальный запрос в следственный изолятор Квинс Централ с просьбой удержать его под стражей до передачи федеральным властям. Однако уже на следующий день он был освобождён без уведомления ICE, несмотря на активный иммиграционный запрос.

После этого оперативники отдела по розыску беглецов ICE и агенты Службы внутренних расследований Министерства внутренней безопасности США организовали арест Давронова. В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе ICE и ожидает дальнейших процедур по депортации.

Ранее сообщалось о депортации свыше 100 иммигрантов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.