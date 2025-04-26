В Ватикане Зеленский встретился с Трампом: обсуждали прекращение войны и установление мира

В Ватикане президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Переговоры состоялись в базилике Святого Петра перед началом мессы в память о Папе Римском Франциске, куда оба лидера прибыли для участия в церемонии.

В ходе встречи президенты обсудили широкий спектр важных и неотложных вопросов. Украина рассчитывает на конкретные результаты по поднятым темам: защите жизней украинцев, установлению полного и безоговорочного режима прекращения огня, а также достижению прочного и надёжного мира, который предотвратит повторение войны в будущем.

Владимир Зеленский подчеркнул символичность встречи и отметил, что она может стать исторической при достижении совместных результатов. Он также выразил благодарность Дональду Трампу за конструктивный диалог.

Утром Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп встал в один ряд с мировыми лидерами на площади Святого Петра во время траурной церемонии прощания с Папой Франциском.

Опубликованные пресс-службой украинского президента фотографии запечатлели момент переговоров Зеленского и Трампа в роскошных интерьерах Ватикана, всего за несколько минут до начала мессы. Встреча проходит на фоне усилий Белого дома достичь мирного урегулирования конфликта в Украине. В социальной сети Зеленский поблагодарил Трампа за «хорошую встречу».

Между тем Дональд Трамп в своём заявлении резко раскритиковал издание The New York Times и журналиста Питера Бейкера, обвинив их в предвзятости. Он отметил:

“Какое бы хорошее соглашение я ни заключил по России и Украине, даже если это будет величайшее соглашение в истории, The Failing New York Times всё равно будет говорить о нём плохо. Питер Бейкер требует возвращения Украине территорий, включая Крым, — это абсурдные требования. Почему этот слабый репортёр не пишет, что именно Обама позволил России забрать Крым без единого выстрела?”

Трамп подчеркнул, что в отличие от администрации Обамы, он в своё время предоставил Украине противотанковые комплексы Javelin, тогда как Обама «прислал только простыни». Он также добавил, что война в Украине — это результат ошибок предыдущих администраций:

“Это война Сонного Джо Байдена, не моя. Она была обречена с самого начала и никогда бы не произошла, если бы я был тогда президентом.”

В завершение Трамп осудил недавние обстрелы украинских городов со стороны России, предположив, что Путин, возможно, не заинтересован в окончании войны, и намекнул на необходимость применения дополнительных экономических мер.