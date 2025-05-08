Профессор Стэнфордского университета доктор Сумит Гангули заявил, что Пакистан и местные кашмирцы были замешаны в теракте 22 апреля, в результате которого погибло 26 человек. Этот инцидент вынудил Индию нанести ответный авиаудар.

Длительное напряжение между соседями — Индией и Пакистаном — достигло апогея 7 мая, когда Индия объявила, что нанесла авиаудары по территории Пакистана в ответ на теракт в Кашмире, произошедший 22 апреля.

Операция под кодовым названием «Синдур» затронула 9 объектов на территории Пакистана, в результате чего погиб как минимум 31 человек.

Месяцем ранее боевики убили 26 человек, включая множество туристов, в живописном курортном городе Пахалгам, расположенном в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка The Resistance Force, связанная с террористической организацией Лашкар-э-Тайба. Индия возложила ответственность на Пакистан, однако Исламабад отрицает любую причастность к нападению.

Для более глубокого понимания возможной эскалации между двумя странами, обладающими ядерным оружием, American Community Media взяли интервью у доктора Сумита Гангули — старшего научного сотрудника и директора Программы по укреплению отношений США и Индии в Институте Гувера при Стэнфордском университете. Ниже приведена сокращённая версия беседы.

Профессор Гангули, вынудило ли давление со стороны общества и СМИ Индию отреагировать на теракт 22 апреля в Пахалгаме?

Сумит Гангули: Это абсолютно верно. Атака была крайне жестокой, и её жестокость разрушила иллюзию того, что в Кашмир вернулась нормальная жизнь.

Ожидается ли эскалация? Возможен ли вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном?

Я не ожидаю полномасштабной войны между двумя странами, но, вероятно, произойдёт определённая эскалация. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф находится под серьёзным давлением со стороны военных, которые хотят действовать свободно. Они, скорее всего, постараются нанести удар по индийским военным.

Генерал Асим Мунир известен своей агрессивной риторикой в отношении Индии, о чём он заявлял в речи всего за неделю до теракта. Поэтому некоторая эскалация неизбежна, хотя ни одна из сторон не может позволить себе полномасштабную войну.

Почему, по вашему мнению, ни одна из сторон не может позволить себе широкомасштабный конфликт?

В первую очередь, потому что Индия не может перебросить значительные силы с северной границы с Китаем, чего потребовала бы большая война. Кроме того, премьер-министр Нарендра Моди занят другими важными вопросами, в частности — сложными торговыми переговорами с США.

Что касается Пакистана — страна находится в глубоком финансовом кризисе. Начало войны с Индией нанесло бы ещё больший ущерб населению, уже страдающему от экономических трудностей.

Обе страны обладают ядерным оружием. Есть ли риск его применения?

Всегда существует опасность, когда речь идёт о двух ядерных державах с историей взаимной вражды. Однако я искренне сомневаюсь, что какая-либо из сторон решится на столь безрассудный шаг. С учётом плотности населения и краткого времени полёта ракет, ядерный конфликт стал бы катастрофой для обеих сторон.

США уже заявили о поддержке права Индии на самооборону. Может ли Индия рассчитывать на американскую поддержку? А Пакистан — на поддержку Китая?

Китай уже выразил Пакистану словесную поддержку. Остаётся неизвестным, предоставят ли они реальную помощь. Китайская поддержка ранее была непоследовательной, несмотря на риторику «всепогодной дружбы».

Что касается США, то президент Дональд Трамп занят внутренними проблемами. До сих пор нет ни помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии, ни посла в Индии. Госсекретарь Марко Рубио совмещает сразу четыре должности, включая пост советника по нацбезопасности.

Хотя он связался с главами МИД Индии и Пакистана, его возможности ограничены. Так что впервые за долгое время США могут оказаться слишком отвлечёнными, чтобы уделить серьёзное внимание кризису на субконтиненте.

Может ли в данной ситуации вмешаться Совет Безопасности ООН?

Совбез ООН, скорее всего, окажется парализован, потому что Россия вряд ли предоставит Китаю свободу действий. А США ведут себя непредсказуемо. Недавно назначенный представитель США в ООН Майк Уолтц не испытывает особой симпатии к Китаю, но он человек Трампа и, скорее всего, будет действовать по его указке.

Генсек ООН Антониу Гутерриш резко высказался о необходимости избежать эскалации, но его влияние на эту ситуацию ограничено.

Существует ли явное доказательство причастности Пакистана к теракту? Ведь именно на этом основаны удары Индии.

В публичном доступе таких доказательств нет. Пакистан с радостью использует это в свою пользу. Но когда государства раскрывают свои методы и источники? Обнародование доказательств может раскрыть способности Индии отслеживать такие действия.

Я сильно подозреваю, что у Индии есть электронные перехваты. Но она, разумеется, не обнародует их, чтобы не раскрыть Пакистану свои возможности. Так что доказательств в открытом доступе нет, но предположения об участии Пакистана небеспочвенны.

Однако с учётом уровня местного повстанческого движения…

Как местная группировка могла получить такое вооружение и преодолеть многочисленные уровни охраны вокруг Сринагара? Я сам путешествовал с индийской армией в этом регионе — даже кролик не пройдёт. Это был явный провал разведки.

Более того, я сильно подозреваю, что некоторые местные кашмирцы помогли боевикам пройти от линии контроля до окраин Сринагара — 150 миль. Без местной помощи они бы этого не сделали.

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с American Community Media.