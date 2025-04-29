3 мая в Сакраменто пройдёт фестиваль “Литературная АМЕРИКА”, посвящённый десятилетию одноименного альманаха. Это событие подарит возможность читателям встретиться с писателями, поэтами, музыкантами и художниками из разных уголков Америки.

«Литературная АМЕРИКА» – ежегодный международный альманах на русском языке, издаётся при поддержке Русской библиотеки Сакраменто. Авторы альманаха – не только именитые писатели русского зарубежья, но и начинающие, молодые прозаики, поэты и публицисты. Этот проект объединяет творчество писателей русскоязычной диаспоры, чьи произведения не могут быть опубликованы в России из-за их независимой позиции в отношении государственной политики.

Для многих авторов участие в альманахе стало возможностью сохранить литературную активность, найти платформу для свободного самовыражения и содействовать культурному взаимодействию между поколениями и традициями. Каждый его номер представляет разнообразные жанры — от утончённой поэзии до глубокой прозы и аналитических эссе, погружающих читателя в мир переживаний, философских размышлений и художественных экспериментов.

Среди авторов издания — признанные мастера и новые имена: Саша Соколов, Валерий Бочков, Геннадий Кацов, Алёна Жукова, Сергей Протасов, Рифат Гумеров, Татьяна Березняк, Вера Зубарева, Игорь Кочнев и десятки других талантливых литераторов.

Альманах и Фестиваль Литературная Америка долгое время оказывает существенное влияние на русскоязычное сообщество: объединяют людей со схожими взглядами, способствуют установлению диалога между писателями из разных стран и укрепляет связь с родной культурой. В условиях, когда свобода слова всё чаще подвергается угрозам, «Литературная Америка» остаётся надёжной опорой для тех, кто ценит правдивость, уникальность и смелость в самовыражении.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship