Русская библиотека в Сакраменто планирует поддержать украинцев, в России – возмущаются

Русская библиотека и культурный центр в Сакраменто объявил о мероприятии поддержки Украины, которое запланировано на пятницу, 10 июня. Об этом свидетельствует публикация на странице организации в Фейсбуке.”

“Бард Алексей Кудрявцев из Чехии, лауреат Грушинского фестиваля, исполнит песни Высоцкого, Окуджавы и других авторов, а также свои песни”, – говорится на странице публикации.

Между тем, российское издание ФАН (Федеральное Агентство Новостей), принадлежащее близкому соратнику В. Путина, Евгению Пригожину, цитирует словам депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова, который назвал “подобную антирусскую инициативу” «лютой жестью».

«Тут невозможно оправдание. Если люди такое делают, то не из каких-то заблуждений, как некоторые пытались себя позиционировать, а в силу своего внутреннего стопроцентного сволочизма и прагматики.

Нет оправдания такому нравственному коллаборационизму. Нельзя допустить, что человек пойдет на этот шаг осознанно, кроме как, если он совершает некое духовное внутреннее предательство самого себя прежде всего», — заявил политик редакции ФАН.

По словам Милонова, во время Второй мировой войны подобным образом поступали русские добровольческие отряды «по борьбе с коммунизмом» под руководством Власова, что “активно использовалось немецкой пропагандой”, пишет редакция ФАН.

«Американцам не понять, что русские ненавидят предателей. И образ предателя-врага для нас гораздо более отвратителен, чем просто врага. И если русский стал Иудой, то это ужас», — подчеркнул Виталий Милонов.

«Я считаю, нужна какая-то единая концепция для всех русских, живущих не в РФ, которая бы отвечала сразу на весь комплекс вопросов. Например, кто такие русские соотечественники, а кто ими не является — чтобы никакие украинские или просто русскоговорящие русофобы не могли устраивать провокаций от имени русских. На сегодняшний день мы этому даже не уделяем должного внимания и Россию в зарубежном пространстве могут репрезентовать какие-то совершенно левые люди», — рассказал он корреспонденту ФАН.

Опрошенные российским информагентством эксперты придерживаются мнения, что правительство РФ десятилетиями игнорировало русских заграницей, отсюда и результат:

«Теперь мы пожинаем плоды: вместо русских имеем огромное количество псевдодиаспор, которые кормятся грантами, но выражают чьи угодно интересы, только не российские», — сказал журналист RT Россия Алексей Ларкин.

Ранее Русская библиотека в Сакраменто принимала участие с культурными проектами Кремля, в частности, это культурное учреждение было учреждено при непосредственной поддержке МИДа РФ, а также информационно поддерживалось издательским домом “Афиша”, десятилетиями занимавшегося расспространением “русского мира” в США.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com