Archer запускает сеть аэротакси в Нью-Йорке вместе с United Airlines

Компания Archer представила планы по запуску сети аэротакси в Нью-Йорке. Вместе с United Airlines она хочет соединить Манхэттен с ближайшими аэропортами с помощью электрического летательного аппарата под названием Midnight.

Полёт на таком аэротакси будет занимать всего 5–15 минут, что позволит сэкономить время по сравнению с обычной поездкой на машине, которая может длиться до двух часов. Midnight вмещает четырёх пассажиров и пилота, работает на электричестве, тише вертолёта и безопасен благодаря 12 двигателям.

Archer планирует использовать уже существующие вертодромы и аэропорты в городе. Компания работает с FAA над получением всех необходимых разрешений и уже получила сертификат на перевозку пассажиров в 2024 году.

Пассажиры смогут использовать аэротакси как часть своего путешествия, например, чтобы добраться до аэропорта. United Airlines уже заказала несколько таких аппаратов и активно поддерживает проект. Ранее Archer анонсировала похожие сети в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

